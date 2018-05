Un investissement de 40 millions dans le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance

Pour consolider des pratiques éducatives de qualité dans le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance, le gouvernement du Québec investira 40,2 M$ sur cinq ans. Le ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l’Estrie et député de Sherbrooke, M. Luc Fortin, a fait cette annonce mardi matin.

Cette somme financera notamment des projets d’aménagement ou de réaménagement des aires de jeux extérieurs des centres de la petite enfance (CPE). Ces nouveaux investissements permettront aux enfants de profiter d’espaces de jeu rafraîchis et modernes pour l’activité physique, la socialisation et l’apprentissage, ce qui favorisera leur développement global et leur apprentissage de saines habitudes de vie. À cette fin, un appel de projets a été lancé.

« Notre gouvernement souhaite que tous les enfants aient les mêmes chances de se développer pleinement et de réussir. L’aide financière annoncée aujourd’hui permettra de consolider les pratiques éducatives dans le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance afin que nos tout-petits aient tous les outils nécessaires dès leur naissance et tout au long de leur parcours éducatif pour y arriver. » - Luc Fortin, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l’Estrie et député de Sherbrooke

Faits saillants

Cette aide financière s’inscrit dans la Stratégie relative aux services éducatifs offerts aux enfants de 0 à 8 ans : Tout pour nos enfants.

Les CPE ayant des besoins pour aménager ou mettre à niveau leur aire extérieure de jeu pourront faire une demande en vue d’obtenir une Subvention pour les projets d’investissement en infrastructures (SPII), qui finance les projets selon les dépenses réelles encourues et dont les besoins de financement nets sont inférieurs à 50 000 $. Pour 2018-2019, les CPE intéressés auront jusqu’au 15 juin 2018 pour présenter leur demande au Ministère.

Le ministre a également lancé un appel de projets visant les infrastructures pour l’année 2018-2019. La subvention servira non seulement à financer les projets d'investissement ayant un caractère urgent, mais également des projets de rénovations qui visent à améliorer la qualité, à augmenter la durée de vie ou à accroître le potentiel de service des infrastructures. Les CPE intéressés auront jusqu’au 15 juin 2018 pour présenter leur demande.