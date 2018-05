L'UMQ pense aux impacts de l’économie numérique sur l’impôt foncier

À la veille de l’ouverture de ses 97es assises annuelles à Gatineau, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a tenu sa traditionnelle conférence de presse pré-Assises en présence du maire de Gatineau et président du Caucus des grandes villes, monsieur Maxime Pedneaud-Jobin, du président de l’UMQ et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson, du président de la Commission des Assises 2018 et maire de Shawinigan, monsieur Michel Angers, de la mairesse de Montréal, madame Valérie Plante et du maire de Québec, monsieur Régis Labeaume.

L’Union a dévoilé à cette occasion les résultats d’une étude inédite sur l’avenir de l’impôt foncier, à l’ère de l’économie numérique et des changements démographiques. Le rapport d’analyse présente plusieurs constats préoccupants.

Parmi les principaux, mentionnons entre autres les suivants : l’impôt foncier occupe maintenant une part inégalée de près de 70 % des revenus municipaux; la croissance économique dépend de moins en moins du cadre bâti; la progression de l’économie numérique affecte déjà deux secteurs importants : le commerce de détail et le secteur manufacturier, qui totalisent 40 % des revenus fonciers; les pertes fiscales liées à l’économie numérique atteignent 65 millions $ annuellement, soit l’équivalent de 350 Walmart; le secteur résidentiel ne constituera plus un moteur de croissance foncière.

« Les conclusions de l’étude sont claires : les municipalités se dirigent vers une impasse fiscale, alors qu’il y a un net décrochage entre les nouvelles réalités démographiques et économiques et la base fiscale municipale. Au seul chapitre des ventes en ligne, nous avons perdu près de 2 000 commerces en 2016, soit 3 milliards $ de valeur foncière. Les pertes fiscales annuelles se chiffrent à 65 millions $, soit l’équivalent de 350 Walmart! », a déclaré Monsieur Cusson.