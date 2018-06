Samuel Poulin est candidat pour la CAQ dans Beauce-Sud

Ça y est, ce que tout le monde savait est maintenant confirmé : Samuel Poulin est officiellement candidat de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Beauce-Sud. Les élections générales se tiendront le 1er prochain. Le chef de la formation politique, François Legault, en a fait l'annonce au Georgesville, à Saint-Georges, aux côtés de plusieurs députés de la CAQ, dont Simon Jolin-Barrette (Borduas), François Paradis (Lévis), Geneviève Guilbault (Louis-Hébert) et Nathalie Roy (Montarville).

Très tôt en matinée, c'est par voie de communiqué qu'EnBeauce.com a appris que François Legault serait de passage à Saint-Georges afin de rencontrer Richard Poulin, de l'entreprise Komutel, et d'assister à une activité militante.

La foule présente dans la salle du centre de congrès laissait croire que tout était prévu : plusieurs rangées de partisans, l'équipe des communications du parti et plusieurs députés caquistes étaient empreints d'un enthousiasme effréné. L'auditoire captivé attendait avec ferveur que MM. Legault et Poulin fassent leur entrée sous une musique entraînante.

Pour François Legault, Samuel Poulin représente ce dont les Beaucerons ont besoin en 2018.

« Je connais très bien Samuel. Il est doté d’un sens politique exceptionnel. Il est de nature optimiste, toujours de bonne humeur et c’est un grand travaillant (sic) qui ne ménage pas ses heures. Il allie l’énergie de la jeunesse et une expérience politique déjà impressionnante. Samuel a la Beauce tatouée sur le cœur. Il ne passe pas une journée sans nous parler de la Beauce », a affirmé le chef de la deuxième opposition à l'Assemblée nationale.

Selon l'aspirant premier ministre, Samuel Poulin porte les valeurs beauceronnes en lui-même. M. Legault dit avoir appris que les valeurs beauceronnes sont les suivantes : la rigueur, l'honnêteté, la fierté et l'entreprenariat.

Le chef caquiste a vanté le jeune homme de 27 ans en mettant l'accent non pas sur sa jeunesse, mais sur son expérience. Selon lui, M. Poulin a l'expérience d'un quinquagénaire.

La politique comme mode de vie

« Vous me connaissez, je vous connais (...) Pour moi, la politique, ce n'est pas un job , c'est un mode vie », a lancé le nouveau candidat à ses partisans.

Il a fait connaître ses trois priorités, les thèmes qui lui sont chers, relativement à la campagne électorale qui s'amorcera à la fin de l'été. Ces thèmes sont la qualité de vie des Beaucerons, la santé et l'économie.

En matière de qualité de vie, il veut mettre à jour les infrastructures, soit oeuvrer à la construction du complexe sportif et au prolongement de l'autoroute 73 à la sortie de la ville. « D'une vraie autoroute », a-t-il tenu à préciser. Quant à la santé, il entend prioriser le service aux aînés et favoriser une direction forte à l'Hôpital de Saint-Georges. Enfin, en économie, il veut lutter bec et ongles contre l'exode des jeunes et travailler au maintien et au développement des sièges sociaux en terre beauceronne.

Selon le sondage réalisé cette semaine par la firme Léger, la CAQ trône à 37 % dans les intentions de vote.

À propos de Samuel Poulin

Samuel Poulin vient d'une famille d'entrepreneurs. Il est attaché de presse du chef de la CAQ, François Legault, et il est aussi conseiller politique pour le caucus des députés de la CAQ à l’Assemblée nationale du Québec depuis 2014.

Auparavant, il a été animateur du matin pendant quatre années à Radio-Beauce et Radio-Bellechasse, rédacteur principal pour la revue d'affaires Action Beauce pendant sept ans, journaliste au Journal de la Beauce pendant trois ans, conseiller en communications pour Les Éditions Catherine Thabet et chargé de projets au Carrefour Jeunesse-Emploi et Place aux Jeunes en Région.

Samuel Poulin est diplômé du Collège Radio et Télévision de Québec (CRTQ) et il est également le porte-parole national pour la Semaine québécoise des traumatisées crâniens (TCC).