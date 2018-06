Le député Paul Busque présente fièrement son bilan

Cet avant-midi, les médias étaient convoqués au bureau de la circonscription de Beauce-Sud où le député, Paul Busque, a présenté son bilan et celui de son gouvernement. Au cours d'une rencontre qui a duré près d'une heure, il a répondu aux questions des journalistes autour d'une table.

L'économie comme maître-mot

Le député de Beauce-Sud se réjouit des performances économiques du Québec, en particulier le contrôle des finances publiques et la réduction de la dette. « J'aime bien cette petite déclaration du ministre des Finances, qui disait que ''pendant notre sommeil, dans la nuit du 31 mars 2018, la dette québécoise est passée sous la barre des 50 % du PIB''. » En 2017, la côte de crédit du Québec a été augmentée par diverses agences de notation et le député en est tout aussi heureux. Surtout, et le député a mis cette décision en relief, 10 milliards de dollars, qui proviennent du Fonds des générations, seront versés au remboursement de la dette à raison de deux milliards par année.

Au Québec, 230 000 emplois ont été créés en quatre ans, alors que la promesse du gouvernement libéral était d'en créer 250 000 en cinq ans. M. Busque considère que cet objectif est devenu « une belle réalité ».

En 2017, c'est au Québec que la croissance des salaires a été la plus marquée au Canada. Dans la région de Chaudière-Appalaches, 7 900 emplois ont été créés depuis un an et le taux de chômage est de 3 %. En 2014, il était de 4,6 %.

La question de l'éthique

Le 10 mai dernier, Paul Busque s'était volontairement retiré du caucus libéral afin de n'être pas « une distraction pour le gouvernement ». La commissaire à l'éthique et à la déontologie, Ariane Mignolet, avait ouvert une enquête sur la gestion du bureau de circonscription de Beauce-Sud. Cette enquête est toujours en cours. Or, les vérifications qui sont faites ne sont pas terminées et ne le seront pas avant les prochaines élections.

Même si M. Busque avait dit qu'il attendrait le résultat de l'enquête avant de demander à réintégrer le caucus libéral, il a décidé, la semaine dernière, de devancer sa demande, laquelle a été acceptée par ses collègues. « Dans cette histoire, il y a tout un contexte », a dit Paul Busque, qui laisse croire qu'il a été victime de manoeuvres douteuses.

Fait à noter, sa réintégration au sein du caucus libéral a eu lieu la même journée que l'annonce de la candidature de Samuel Poulin pour la Coalition Avenir Québec, soit le 15 juin. M. Busque soutient qu'il a fait sa demande le mercredi et non la journée même.

Selon lui, l'histoire de l'embauche de sa nièce est une « nouvelle qui date de 2016 ». À ce moment, il s'était informé sur la légitimité de cette embauche, qui ne semblait pas poser problème puisqu'une nièce ne fait pas partie de la famille immédiate. « Pourquoi ouvrir une enquête quatre jours avant mon investiture ? », a-t-il demandé. Il faut mentionner que sa nièce, qui a bel et bien travaillé à son bureau, a quitté son emploi en mars 2017, soit bien avant l'ouverture de l'enquête.

« La politique est un sport extrême », selon le député, qui dit qu'il ne s'agit pas de la première fois qu'il est victime de tactiques. En novembre 2015, certaines de ses pancartes électorales avaient été vandalisées.

Les réalisations dans Beauce-Sud lors de la dernière session parlementaire