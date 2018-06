Pour Poulin, l'agriculture doit être au centre de la campagne électorale

Le candidat de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Beauce-Sud, Samuel Poulin, croit que l’agriculture et la mise en marché de produits québécois doivent faire partie des enjeux prioritaires lors de la prochaine campagne électorale dans Beauce-Sud, mais également au Québec.

« Nous ne parlons jamais suffisamment d’agriculture en campagne électorale, au Québec. Pourtant, il s’agit de notre garde-manger collectif. Il faut réformer le programme de taxes foncières qui fait présentement mal à nos agriculteurs, défendre la gestion de l’offre et créer un vrai programme pour la relève agricole », soutient Samuel Poulin.

Un gouvernement de la CAQ encouragerait également la distribution et la présence des produits locaux dans les épiceries, en plus d’inciter les écoles, les hôpitaux, les centres d’hébergement et les autres organismes gouvernementaux à s’approvisionner davantage auprès des producteurs d’ici.

Un débat uniquement sur les agriculteurs

Samuel Poulin souhaite que la campagne électorale, qui s’amorcera bientôt, permette de tenir une table ronde avec les candidats des différents politiques afin de connaître les positions de chacun sur les enjeux qui préoccupent le milieu agricole.

« Après les 15 dernières années libérales, le monde agricole doit entreprendre un dialogue avec un nouveau gouvernement qui fera le choix des régions et de l’agriculture. Dans Beauce-Sud, nous comptons sur des centaines et des centaines de fermes familiales. Je veux être un allié pour elles », souligne le candidat caquiste.

Paul Busque dit qu'il participera à ce débat

Dans une rencontre qui s'est tenue hier et qui portait sur le bilan de son gouvernement, Paul Busque, le député de Beauce-Sud, s'est engagé à participer à un débat sur les agriculteurs. Interrogé par un journaliste à savoir s'il était à l'aise à participer à un tel débat, le député libéral a répondu : « Oui. On fera ce qui est nécessaire. »