La MRC de La Nouvelle-Beauce appuie le troisième lien et s'inscrit sur Facebook

Le 19 juin dernier, la Municipalité régionale de comté (MRC) de La Nouvelle-Beauce a tenu une séance régulière lors de laquelle est elle s'est positionnée sur un certain nombre d'enjeux. C'est lors de cette séance que sa page Facebook a été lancée.

Appui à un troisième lien routier à l’est de Lévis et de Québec

Pour la MRC de La Nouvelle-Beauce, « depuis près de 20 ans, la congestion sur le pont Pierre-Laporte et sur le pont de Québec limite la productivité économique et réduit la qualité de vie des gens de notre région ». Face à ces constats, elle a décidé d’adhérer au regroupement qui se met en place pour convaincre le gouvernement du Québec d’investir les sommes nécessaires à la construction d’un troisième lien routier à l’est de Lévis et de Québec.

En effet, la MRC de La Nouvelle-Beauce qu’un troisième lien permettrait d’accroître la fluidité des transports, de mieux desservir la population et les entreprises ainsi que de stimuler le développement économique des rives sud et nord de Québec, en plus de générer des retombées positives sur la MRC de La Nouvelle-Beauce. Pour toutes ces raisons, la MRC ajoute sa voix à ce regroupement.

Début des travaux sur la Véloroute de la Chaudière

Tel qu’annoncé en mai, les travaux sont commencés sur la Véloroute de la Chaudière pour construire le tronçon de 2,4 kilomètres entre la halte vélo à Vallée-Jonction et la limite municipale de Saint-Joseph-de-Beauce. La MRC rappelle que ce tronçon reliera sa piste cyclable à celle de la MRC Beauce-Sartigan une fois les travaux complétés sur le territoire de la MRC Robert-Cliche.

Nominations à la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA)

Le conseil a nommé M. Gaétan Vachon, préfet et maire de la Ville de Sainte-Marie, et M. Réal Bisson, maire de Vallée-Jonction, à titre de membres votants de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA), ainsi que M. Mario Caron, directeur général de la MRC de La Nouvelle-Beauce, à titre de membre observateur.

La TREMCA est une organisation régionale qui vise à développer la Chaudière-Appalaches en établissant des ponts entre les 9 MRC de la région et la Ville de Lévis, les ministères et les différents partenaires régionaux. Elle a été formée en décembre 2015 à la suite de la disparition des conférences régionales des élus dans l’objectif de se concerter, de se positionner comme région, de se défendre et de promouvoir les intérêts de la région, d'éviter le travail en silo et le dédoublement des efforts et des structures et d'assurer une cohésion et une coordination de l'action.

Renouvellement du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF)

La MRC de La Nouvelle-Beauce renouvellera son adhésion au Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour les années 2018 à 2021. Pour ce faire, une entente a été établie avec la MRC de Montmagny, qui agit pour l’ensemble de la région de la Chaudière-Appalaches. Le PADF délègue des responsabilités aux MRC d’une même région afin qu’elles participent à l’élaboration et à la consultation des plans d’aménagement forestier intégré (PAFI) qui les concernent.

De plus, toujours dans le cadre du PDAF, les organismes intéressés pourront obtenir une aide financière pour réaliser des interventions ciblées comme des travaux des travaux d'aménagement forestier sur les terre publiques intermunicipales ou sur les terres privées appartenant à des propriétaires forestiers reconnus, des travaux associés à la voirie multiusage sur les terres publiques et des initiatives et des activités qui favorisent l'aménagement forestier et et la transformation du bois.