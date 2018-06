Pas d'agrandissement pour la garderie Le Chien d'Or, a décidé la Ville de St-Georges

Hier soir, le lundi 26 juin 2018, s'est tenue la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Georges. Durant cette brève séance, dont la levée a été prononcée à 20 h 07, diverses résolutions ont été adoptées.

Le maire de la ville, Claude Morin, de même que Jean-Pierre Fortier, conseiller municipal du district 6, étaient tous deux absents. En l'absence de M. Morin, qui est en vacances, c'est Serge Thomassin, conseiller municipal du district 1, qui l'a remplacé à titre de président de la séance.

Une évaluation environnementale pour l'espace Carpe Diem

Le conseil municipal a résolu de mandater la firme Englobe Corporation pour la réalisation d'une étude environnementale à l'espace Carpe Diem pour une somme de 20 638,01 $ taxes incluses. Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et la Lutte contre les changements climatiques du Québec (MDDELCC) exige des études additionnelles avant d'autoriser les travaux d'aménagement de l'espace Carpe Diem.

Un nouveau poste au Service de sécurité incendie

Sur la recommandation de Sylvain Veilleux, directeur du Service de sécurité incendie, le conseil municipal a accepté que le poste de chef de Division - sécurité incendie soit créé. Le concours, pour ce poste qui se situe à la classe 5 de l'échelle salariale des employés cadres de la Ville, a été ouvert afin de trouver un titulaire. Le comité de sélection sera formé des conseillères Manon Bougie et Solange Thibodeau, de Magalie Plourde, directrice des ressources humaines et des services juridiques, et de Sylvain Veilleux, directeur du Service de sécurité incendie. Le directeur général de la Ville, Claude Poulin, se joindra également au comité.

Pas d'agrandissement pour la garderie Le Chien D'or

La propriétaire de la garderie pour chiens Le Chien D'Or, Cynthia Donahue, s'est présentée devant les membres du conseil à la période de questions du public. Mme Donahue veut agrandir sa garderie, car la demande de gardiennage est en hausse. Or, elle ne dispose pas suffisamment d'espace pour réaliser son projet. La garderie est située dans un îlot déstructuré qui, en gros, consiste en un noyau de maisons se trouvant dans une zone agricole. Cet agrandissement aurait nécessité plus de bâtiments que ce qui est permis en zone résidentielle. Il y a quelques années, Mme Donahue avait fait une première demande, qui avait été acceptée, pour qu'elle ait jusqu'à 14 chiens.

« Le problème que j'ai, c'est que j'ai une demande. Mon service est excellent. La population demande mon service. Avez-vous une solution à me proposer, outre déménager et acheter une maison d'un demi-million ? », a demandé la propriétaire.

C'est que le conseil municipal, pour une deuxième fois, a refusé sa demande pour ne pas ouvrir la porte à d'autres revendications du même type.

Prochaine séance

La prochaine séance du conseil municipal de Saint-Georges aura lieu le lundi 9 juillet 2018 à 19 h 30.