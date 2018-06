Bernier promet d'être « visible, disponible et accessible » cet été

À son bureau de Saint-Georges, Maxime Bernier, le député de Beauce, a participé cet avant-midi à une rencontre avec la presse régionale où il s'est exprimé au sujet de la session parlementaire qui vient de se conclure. Il a notamment fustigé le chef du gouvernement canadien pour sa mauvaise gestion financière et a vanté les mérites d'Andrew Scheer, le chef du Parti conservateur du Canada.

Selon l'élu beauceron, « il est très décevant que la plus grande réalisation du gouvernement Trudeau soit la légalisation de la marijuana », alors que les préoccupations des Canadiens sont axées sur la baisse d'impôt et de taxes.

Économie

Promesse brisée

En campagne électorale, le Parti libéral du Canada, qui forme le gouvernement depuis 2015, promettait que l'équilibre budgétaire serait atteint après quatre ans. Les années de déficits devaient servir à financer des projets d'infrastructure. Or, l'équilibre budgétaire n'est plus du tout dans la mire des libéraux, à tel point que si la situation se maintient il ne sera atteint qu'en 2045. Le déficit était censé de n'être que de 10 milliards de dollars, mais il est trois fois plus important que promis.

« Le plus inquiétant, c'est qu'on ne verra pas l'équilibre budgétaire avant 2045. C'est les générations futures qui vont devoir payer. C'est irresponsable parce que ce déficit-là paie pour des dépenses quotidiennes du gouvernement du Canada. Lorsque les générations futures vont devoir rembourser ce déficit et cette dette, ils n'auront plus aucun bénéfice », a déploré le député de Beauce.

Pour une baisse du taux d'imposition des entreprises

L'administration Trump a baissé le taux d'imposition des entreprises américaines de 35 % à 21 %, ce qui est concurrentiel. Les conservateurs veulent que le gouvernement fédéral baisse lui aussi le taux d'imposition des entreprises canadiennes pour qu'elles demeurent compétitives. M. Bernier dit s'être promené un peu partout au Canada où il s'est fait dire par des hommes d'affaires que des projets d'investissement au Canada sont en suspens à cause des mesures attrayantes mises en place par les Américains. Le député se réjouit tout de même de la décision récente du ministre des Finances, qui lancera cet été des consultations publiques au sujet de la compétitivité des entreprises canadiennes. « Je réponds au ministre des Finances : pas besoin de faire des consultations, on le sait, on regarde les chiffres, nos taux d'imposition sont beaucoup trop élevés », a-t-il affirmé.

Vers le 21 octobre 2019

Il y a quelques jours, le Parti conservateur du Canada et Andrew Scheer, le chef, ont annoncé un premier engagement en vue des prochaines élections fédérales. Un gouvernement formé par le PCC donnerait suite à la motion votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale du Québec, il n'y a guère, au sujet de l'instauration d'un rapport d'impôt unique pour les Québécois. Rappelons que ceux-ci sont les seuls au Canada à produire deux rapports d'impôt. Ce rapport d'impôt unique serait géré exclusivement par le gouvernement du Québec, comme le souhaite l'Assemblée nationale.

« On donne suite à une volonté des politiciens québécois. Pour nous, c'est un pas dans la bonne direction pour reconnaître les compétences du Québec dans ce domaine. Cet engagement va faire partie de notre plateforme électorale, qui va être dévoilée au début de 2019 », a soutenu Maxime Bernier.

Le contenu de la plateforme électorale des conservateurs sera déterminé en août prochain, à Halifax (Nouvelle-Écosse), à l'occasion du Congrès national du Parti conservateur du Canada. Les membres du parti seront réunis et mettront différentes propositions sur la table.

Un été actif en Beauce

Maxime Bernier passera l'été entier dans sa circonscription. Outre travailler à ses bureaux de Saint-Georges et de Sainte-Marie, l'élu fédéral se rendra à plusieurs festivals, dont le Festival Western de Saint-Victor. Il prendra part aussi aux festivités entourant la Fête du Canada dans la métropole beauceronne.

« Lors de ma course au leadership, j'ai été très peu présent en Beauce. J'ai voyagé partout à travers le Canada, mais la course est terminée depuis déjà plus d'un an. Je vais être en Beauce cet été. On va continuer à être visible, disponible et accessible pour la population beauceronne », a conclu Maxime Bernier, le député de Beauce.

