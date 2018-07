La candidate de QS veut participer à un débat sur l'agriculture

Dans la circonscription de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, candidat de la Coalition Avenir Québec (CAQ), a annoncé sa volonté, pour la prochaine campagne électorale, de faire de l’agriculture et de la mise en marché de produits québécois des enjeux prioritaires. Ce faisant, il a demandé de tenir une table ronde avec les candidats des différents partis politiques afin de mettre en valeur chacun de leurs points de vue. Pour emboîter le pas au député du Parti libéral du Québec, M. Paul Busque, Mme Diane Vincent, candidate de Québec solidaire dans Beauce-Sud, souhaite participer à cette table ronde.

Au cours des dernières années, la candidate solidaire a participé notamment au 12e colloque international francophone de Villes et Villages en santé et des Villes santé, organisé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), et au Forum sur la transition énergétique et l'adaptation aux changements climatiques, organisé par le Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches (CRECA).

Grâce à ces formations, Mme Vincent est encore plus convaincue de la pertinence des propositions de Québec solidaire de bâtir une vision durable et saine des villes, villages et communautés. De même, elle est persuadée de l’urgence de réaliser une transition vers une agriculture écoresponsable.

« Comme l’agriculture est importante pour les citoyens et citoyennes de Beauce-Sud, ainsi que pour moi-même, j’ai décidé de mettre ce thème au centre de ma campagne électorale », a indiqué Mme Diane Vincent.

Pour les élections générales de 2018, Mme Vincent va avoir l'occasion d’aborder les quatre grandes priorités de Québec solidaire en matière d'agriculture québécoise, soit l’amélioration de la qualité de vie et de la sécurité financière, contrer l'accaparement des terres agricoles, la politique de souveraineté alimentaire et la transition écoresponsable pour une agriculture durable.