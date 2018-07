Les priorités de développement social dans la MRC Robert-Cliche

À la suite de l’analyse d’un portrait de la MRC Robert-Cliche (statistiques, forces et faiblesses), cinq priorités ont été identifiées par les membres de la Table de développement social en vue d’élaborer un futur plan d’actions pour diminuer les obstacles et favoriser les moteurs du développement social pour les prochaines années (2018 à 2023).

Voici les 5 priorités identifiées par la Table de développement social – GRAP Robert-Cliche :

Lutte contre les inégalités sociales, la pauvreté, les préjugés et l’exclusion Valorisation de l’éducation, la persévérance scolaire et la relation à l’emploi Accès à la sécurité alimentaire Accès au service de transport collectif Accès et soutien au logement social

Ces priorités seront validées dans chacune des municipalités de la MRC à partir de l’automne 2018. La Table souhaite que des groupes « d’actions municipales » se forment et se dotent de moyens pour améliorer l’accessibilité aux services sur leur territoire. Dans un souci de mieux répondre aux besoins de la population, les membres de la Table souhaitent travailler de concert avec la population afin de lutter contre la pauvreté et d’assurer la vitalité de la MRC.

La mission de la Table de développement social – GRAP Robert-Cliche est de mobiliser les personnes et les organismes de différents horizons afin de diminuer ou de contrer les causes et les effets de la pauvreté et de l’exclusion sociale, tant à l’échelle locale, régionale que nationale.

Objectifs généraux