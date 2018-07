Ville de St-Georges autorise des travaux d'une valeur de 11,5 M $

Ville de Saint-Georges a donné son autorisation à 261 permis de construction et rénovation au cours du mois de juin pour une valeur de 11 559 701 $. En tout, quatre projets de plus de 1 M $ ont obtenu un permis. De ce nombre, l’entreprise Duvaltex, située sur la 90e Rue, procédera à un agrandissement de 3300 mètres carrés. Ce projet est estimé à 2,8 M $.

Des autres projets majeurs, Ville de Saint-Georges procède à la réalisation d'une partie de la phase 1 de l’espace Carpe Diem. Ce projet, d’une valeur de 1,6 million de dollars, consiste notamment à l’aménagement d’un skatepark. L’entreprise Boa-Franc compte investir 1,2 million de dollars à son usine de la 108e Rue. Cette somme permettra d’ajouter 2800 mètres carrés à l’usine. L’entreprise Gestion TRI a obtenu un permis afin d’ériger un bâtiment à l’intersection de la 107e Rue et du boulevard Lacroix. Ce projet permettra la reconstruction du bâtiment qui abritera le restaurant Burger King.

Premier semestre

Ainsi, après les six premiers mois de l’année 2018, le Service de l'urbanisme a autorisé 1032 permis pour une valeur de 61 921 944 $, soit 23,1 millions de dollars de plus que la même période en 2017. Le projet de réfection du mur de soutènement, estimé à 19,3 millions de dollars, explique en grande partie cette augmentation. Sans ce projet, on noterait quand même une augmentation de la valeur des permis de l’ordre de 3,8 millions de dollars comparativement à l’année dernière. Les projets autorisés depuis le début de l’année 2018 permettront notamment l’ajout de 122 unités de logement.