Une personnalité de Bellechasse reçoit une médaille de l'Assemblée nationale

Monsieur Benoit Comeau, candidat de Québec solidaire (QS) dans Bellechasse aux élections du 1er octobre prochain, veut souligner l'hommage que le député solidaire de Mercier a rendu à un citoyen de Bellechasse.

Le député de Québec solidaire, Amir Khadir, a remis à André Bélisle, président de l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA), la médaille de l'Assemblée nationale pour souligner sa contribution exceptionnelle à la défense de l'environnement depuis 36 ans.

Greenpeace Québec a d’ailleurs récemment obtenu et dévoilé un inquiétant rapport d’inspection des puits d’hydrocarbures abandonnés et qui a été réalisé par l’AQLPA. Ce rapport avait été financé par le gouvernement du Québec et celui-ci refusait de le rendre public malgré diverses requêtes en accès à l’information.

« L’AQLPA de Saint-Léon-de-Standon réalise un travail de sensibilisation de l'impact des activités humaines sur le climat qui dépasse la circonscription de Bellechasse. Québec solidaire a des propositions concernant la lutte aux changements climatiques et en fera la démonstration durant la campagne électorale », souligne M. Comeau, candidat pour QS dans Bellechasse.

André Bélisle est aussi représentant du groupe du recours collectif au nom de tous les citoyens du Québec contre Volkswagen-Audi dans le cadre du scandale du « dieselgate ».

L'AQLPA est un organisme participant au Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches - CRECA, qui est un interlocuteur régional privilégié en matière de développement durable.