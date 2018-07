Dernière séance du conseil municipal avant les vacances d'été

Hier, le 9 juillet se tenait la dernière séance du conseil de ville avant les vacances d'été. La prochaine séance se tiendra le 13 août prochain. Durant cette courte séance, de nombreuses résolutions ont été adoptées.

Un citoyen a pris place au micro afin de demander la réfection des buts de basketball du parc du Cap, selon sa plainte, les buts sont trop penchés, ce qui empêche de jouer. Ce citoyen a aussi suggéré qu'il serait intéressant d'avoir de la meilleure bière sans alcool à l'aréna et des meilleures croustilles.

Plusieurs projets de règlements ont été présentés

Une proposition d'amendement pour un projet de zonage pour agrandir la zone commerciale sur un terrain situé sur la 4e avenue, face à la 194e a été acceptée. Il aurait modification au niveau des usages, une modification sera ajouté à l'entreposage extérieur pour plusieurs types de véhicules, produits ou machineries. Une partie du terrain qui est présentement affecté résidentiel sera agrandie afin de mettre une affection commerce et service de type local et régional.

Les heures d'ouverture de la bibliothèque municipale seront modifiées selon le règlement qui a été appuyé. La bibliothèque sera désormais ouverte le lundi, de 12 h à 19 h alors qu'elle était fermée ce jour-là, tandis que pour le vendredi, elle ouvrira ses portes à 12 h jusqu'à 19 h plutôt que de 10 h à 20 h 30. Le règlement stipule également que les heures d'ouverture du Centre culturel Marie-Fitzbach seront les mêmes que celle de la bibliothèque municipale. Ce règlement entre en vigueur à partir du 1er octobre prochain.

Des résolutions adoptées suite aux appels d'offres

Une résolution a été adoptée concernant l'approbation du paiement des comptes pour la période du 15 au 28 juin 2018, aux activités de fonctionnement et d'investissement pour un montant de 3 527 017, 02 $.

La ville de Saint-Georges est allée en appel d'offres public pour la construction d'un collecteur pluvial dans la 175e rue, la plus basse soumission a été acceptée sur 4 soumissionnaires. Les soumissions reçues étant toutes conformes, c'est donc la soumission d'A.D. Roy, d'un montant de 211 617. 24 $ incluant les taxes, qui a été retenue.

Un véhicule de travail de type côte à côte année 2018, sera mis à la disposition du Service des loisirs. La seule soumission reçue est celle des équipements Agri-Beauce pour un montant de 40 579.09 $. Puisqu'il n'y a qu'un seul soumissionnaire la loi autorise la ville à négocier avec celui-ci pour une réduction au prix révisé de 36 436. 80 $ incluant les taxes.

La passerelle de l'Alliance, au sommet du parc des Sept-Chutes sera repeinte, le contrat a été octroyé à Peinture Sylvain Veilleux incorporé pour un montant de 42 655, 73 $.

Le système d'alarme incendie à l'hôtel de ville sera changé. Le contrat sera octroyé à la seule des deux soumissions conforme, soit, Alarme Pro-Tech pour un montant de 39 575, 50 $.

Plusieurs organismes accrédités de la région recevront des subventions :

Le soccer mineur : 25 000 $

Le baseball mineur : 16 000 $

Le club cycliste de Beauce : 1500 $

Le club de baseball junior : 2000 $

La chorale des Rossignols : 2836 $

Le corps de cadet 2625 : 2561 $

Le club de natation régional de Beauce : 4283 $

Le Service des loisirs et de la culture procèdera à l'embauche de plusieurs commis de restaurant et responsables pour un contrat durant du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. Pour la même période, 12 animateurs et 1 surveillant seront engagés par le Service des loisirs et de la culture.

Toujours dans le domaine des ressources humaines, deux membres de l'équipe de sauvetage ont démissionné de leur poste ainsi qu'un brigadier scolaire. De plus, un employé de la ville sera suspendu sans solde pour une période de 5 jours en guise de mesures disciplinaires concernant son attitude et sa prestation.

Les élus de Ville de Saint-Georges ont entériné une résolution dans laquelle ils acceptent le projet de regroupement de 18 Offices municipaux d’habitation répartis sur le territoire de Beauce- Etchemin.

La séance s'est terminée sur le sujet de la fluoration de l'eau potable. Le Ministère de la Santé et des Services sociaux réitère son support afin d'assurer le maintien de la fluoration et d'informer la population sur les bienfaits de la fluoration de l'eau potable sur la santé publique. Le ministère soutient que les effets bénéfiques de la fluoration sont réels et mesurables. Le ministère mentionne qu'il est clairement mesurable que les résidents d'une municipalité fluorée présentent moins de caries que ceux d'une municipalité non fluorée.

Pour terminer, les élus municipaux ont démontré leur satisfaction en ce qui concerne les célébrations de la Fête nationale et de la Fête du Canada.

Suite à la question du journaliste d'EnBeauce.com, la réhabilitation de l'oeuvre vandalisée au parc Lacasse se fera le plus rapidement possible. Le but étant de remettre la sculpture de Cynthia Saenz sur son socle rapidement afin qu'elle soit exposée avec les autres sculptures de la 5e édition du Symposium international de la sculpture de Saint-Georges. Il y a toutefois quelques détails techniques à respecter, ce qui explique les délais.