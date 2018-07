Myriam Taschereau est la candidate libérale dans Beauce-Nord

Sous un soleil éclatant, le chef du gouvernement québécois, Philippe Couillard, était de passage ce matin à Vallée-Jonction, au pub Saint-Vincent, pour présenter la candidate libérale dans la circonscription de Beauce-Nord. Les rumeurs ont eu raison : c'est Myriam Taschereau, originaire de la Beauce, qui portera les couleurs du Parti libéral du Québec (PLQ) dans cette partie de la région.

Le président de l'association libérale de Beauce-Nord, Hugo Berthiaume, a été le premier à prendre la parole. Il a vanté les mérites du gouvernement libéral en matière d'économie, affirmant que « le parti libéral, c'est le parti de l'économie ». Le député de Beauce-Sud, Paul Busque, était lui aussi présent, sans compter de nombreux maires et dignitaires.

Pour l'enracinement local

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, s'est dit impressionné par l'expérience de Mme Taschereau qui a notamment été juge de citoyenneté. Selon lui, l'enracinement local est un des fondements de la politique. Il a cité une phrase connue de Tip O'Neill, homme politique américain : « All politics is local. » En français, cela veut dire que toute politique est locale.

« Ça veut dire quoi ? Tu peux être premier ministre. Ça commence où ? Ça commence par ton enracinement dans ta circonscription. [...] Parce que j'habite dans le comté de Roberval, je ne suis pas en tourisme. Mes voisins sont des agriculteurs et des forestiers », a affirmé Philippe Couillard.

Une Beauceronne de retour

Ces dernières années, des défis professionnels d'envergure avaient amené Myriam Taschereau à demeurer et à travailler à l'extérieur de la Beauce. Malgré tout, a-t-elle dit, « mon coeur, mes rêves et mes projets sont toujours restés en Beauce ». Ancienne adéquiste et candidate défaite pour le Parti conservateur du Canada, Myriam Taschereau dit s'être tournée vers le PLQ après la fin de l'Action démocratique du Québec (ADQ). Selon elle, le parti qui forme le gouvernement à l'heure actuelle est celui représente « le meilleur équilibre entre une saine gestion des finances publiques et des investissements responsables dans la collectivité ».

« Je suis également très fière de m'associer à notre premier ministre, M. Philippe Couillard, un homme brillant et responsable en qui j'ai entièrement confiance ; car, en toute situation, il réagit calmement et avec rigueur, tout en ayant le courage de ses convictions. J'ai beaucoup d'admiration pour ce grand homme [...] », a déclaré la candidate.

Outre son admiration pour le premier ministre, Myriam Taschereau dit se présenter pour le PLQ à cause du « bilan économique exceptionnel de ce gouvernement », qui a commencé à rembourser la dette et à redresser l'état des finances publiques.

Interrogée à savoir quels seront ses principaux engagements, Mme Taschereau n'en a dit mot. Elle a soutenu que ses priorités seront celles des citoyens de Beauce-Nord, affirmant du même souffle qu'elle ne mettra jamais en avant ses priorités personnelles.

Myriam Taschereau est une descendante de Louis-Alexandre Taschereau, qui a occupé la fonction de premier ministre du Québec entre 1920 et 1935.