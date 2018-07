Le Club de golf de St-Georges aura un pavillon à la hauteur de sa renommée

Au Club de golf de Saint-Georges, une annonce d'envergure vient d'être faite. Les amateurs de golf et de sports auront le sourire aux lèvres. Le gouvernement du Québec accorde une aide financière qui pourra atteindre 941 664 $ pour la réfection du pavillon principal de l'un des beaux clubs de golf du Québec.

Des investissements majeurs dans les infrastructures sportives au Québec

C'est le député de Beauce-Sud, Paul Busque, qui en a fait l'annonce au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx. Ce dernier n'était pas présent.

Cette subvention importante est faite dans le cadre de la quatrième phase du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives, puisée dans le Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique. Dans tout le Québec, ce seront 231 projets de construction, de rénovation, d'aménagement et de mise à niveau qui verront le jour en raison d'un investissement gouvernemental de plus de 158 millions de dollars. Tous ces projets se conforment aux normes et aux règles du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives.

Dans le cas du Club de golf de Saint-Georges, ce projet permettra, selon le gouvernement, « d'assurer la pérennité et la qualité des installations [...] et [d']encourager la population locale et régionale à pratiquer une activité physique de façon régulière ».

« Je suis extrêmement fier et heureux qu'en ce beau vendredi 13, on ait une aussi belle annonce à faire. [Ce projet fera en sorte] que ce clubhouse reflète la renommée du parcours du Club de golf de Saint-Georges, une renommée qui est enviée et enviable. C'est une renommée qui dépasse de loin les frontières de la Beauce », a déclaré le député de Beauce-Sud, Paul Busque.

Le président du conseil d'administration du Club de golf de Saint-Georges, Bernard Pépin, a pris la parole à la suite du député.

« Je tiens tout d'abord à remercier le gouvernement provincial pour la mise sur pied de ce programme, qui permet à des organismes comme le Club de golf de Saint-Georges d'en bénéficier. Je remercie aussi tout particulièrement M. le député de Beauce-Sud, Paul Busque, et son équipe, qui ont été d'un très grand soutien pendant la période de préparation du dossier », a-t-il affirmé.

Un pavillon qui a besoin d'un coup de pouce

Le chalet actuel du Club de golf a été construit en 1961 et n'a pas fait l'objet de rénovations majeures depuis 1991. Les toilettes ne seraient pas assez nombreuses et les douches auraient des problèmes de fuite d'eau. Plusieurs portes et fenêtres ont été installées dans les années 1970. La toiture et la terrasse sont à refaire. Le projet de rénovation vise entre autres à rendre le pavillon principal conforme aux normes actuelles en matière de sécurité.

Le montant total du projet s'élève à 1,9 million de dollars. Tel que mentionné, la participation du gouvernement québécois pourra sera atteindre 941 664 $. D'autres partenaires financiers seront inclus dans le projet et ceux-ci doivent être déterminés, et le seront sans doute rapidement. La firme Moreau Architectes a réalisé les plans, les devis et l'estimation des coûts.

Les résidents de Saint-Georges et de Beauce-Sud pourront jouir d'un pavillon tout frais vers la fin du mois d'avril 2019.