Opération Nez Rouge raccompagnent plus de 300 clients en trois jours

Opération Nez Rouge a connu une fin de semaine moins achalandée que prévue alors que 308 raccompagnements ont été effectués en Beauce-Etchemins, ce qui porte le nombre total de transports à 985, une baisse de 3 % par rapport à 2015.

D’abord jeudi, deux équipes se sont partagé la vingtaine de transports dans le secteur Chaudière. Dans Beauce-Nord, deux trios ont raccompagné sept clients tandis que du côté des Etchemins, une équipe a fait un transport.

Le lendemain a été la soirée la plus occupée. Ce sont 90 raccompagnements qui ont été effectués par 17 équipes en Chaudière, 54 en Beauce-Nord par 14 trios et 18 dans les Etchemins par deux équipes.

Pour ce qui est de samedi, Chaudière a bénéficié de 13 équipes pour 64 transports, Beauce Nord dix équipes pour 42 transports et Etchemins de deux équipes pour 12 transports.

Malgré la légère baisse pour l’ensemble de la région par rapport à l’année précédente, remarquons la progression de 4,5 % du secteur Etchemins et de 8,3 % du secteur Beauce Nord.

Opération Nez Rouge reprendra du service de jeudi à dimanche. L’organisation prévoit une fin de semaine des plus occupée qui devrait permettre au Secteur Chaudière de se rattraper et à Beauce Nord et Etchemins de poursuivre leur montée. « Donc, la présence d’un plus grand nombre d’équipes de raccompagnateurs est vvitale,car quatre soirées consécutives épuisent les troupes surtout après 60 % de la campagne qui est déjà derrière nous », mentionne le coordonnateur, Steve Labbé.

« Nous incitons, nos habitués à se présenter en grand nombre et des recrues à se joindre à en s’inscrivant dès maintenant par Internet au : wwww.operationnezrouge.com fin de favoriser votre accréditation et ne surtout pas oublier d’imprimer, dater et signer la copie de votre formulaire et de l’avoir en votre possession lors de la première visite que vous comptez faire à la centrale sectorielle la plus près de chez vous. Vous avez également le loisir de vous présenter directement sur place; ne vous privez surtout pas d’une soirée de bénévolat à Opération Nez rouge pour une décision de dernière mminute,car nous avons besoin de vous », conclut-il.