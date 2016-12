Des élèves de la polyvalente des Abénaquis se démarquent à la compétition d’Entreprises virtuelles

La Société d’aide au développement de la communauté (SADC) Bellechasse-Etchemins et la MRC des Etchemins et la MRC des Etchemins ont offert des bourses aux trois meilleures équipes de la polyvalente des Abénaquis qui ont participé à la compétition d’entreprises virtuelles du Cégep Beauce-Appalaches.

Ainsi, le duo composé de Roxanne Jacques et Noémie Pomerleau a reçu 100 $ pour leur première place lors de la finale Abénaquis. Les équipes formées d’Éric Larivière, Simon Caron et Maxime Rancourt (2e place), de Patrick Larivière, Andrew Gagné et Raphaël Vincent (3e place) ainsi que de Pascales Daigle, Ariane Paquet et Marika Labonté (4e place) ont respectivement reçu des bourses de 50 $, 25 $ et 25 $.

Les deux premières équipes ont poursuivi leur aventure à la finale régionale qui a eu lieu au Cégep Beauce-Appalaches, terminant en deuxième et quatrième positions sur huit.

Cette activité a pour but de sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat. C’est pour atteindre cet objectif que la SADC, la MRC et le Carrefour jeunesse emploi (CJE) de Beauce-Sud ont offert la présentation intitulée « Le Sentier de la réussite entrepreneuriale ». Celle représente les huit étapes que chaque entrepreneur doit parcourir se lancer en affaires.

Les étudiants ont appris les implications de chacune des étapes et qu’ils pouvaient se faire accompagner tout au long du sentier par les différents intervenants de la région tels que le CJE, la MRC et la SADC.

La contribution de M. Renaud Vachon, professeur à la polyvalente des Abénaquis, mérite d’être mentionnée. Ce dernier, en plus d’accueillir les trois organismes dans son cours, a soutenu les jeunes pendant le concours et leur a permis de vivre une expérience très enrichissante.