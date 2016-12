L'entreprise Boa-Franc, le manufacturier derrière la marque de planchers de bois franc Mirage, contribue pour une septième année à la campagne de financement de Centraide venant en aide aux gens dans le besoin.

Animés d’une grande générosité, de dévouement et d’engagement, les employés de Boa-Franc ont une fois de plus démontré leur esprit de solidarité. Boa-Franc est fière de remettre un don de 39 914 $ à l'organisme Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.