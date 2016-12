Un nouveau directeur à la SQ Beauce-Sartigan

Le lieutenant Steve Dubé a été nommé au poste de directeur de la Sûreté du Québec de la MRC Beauce-Sartigan.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre du regroupement de la gestion des postes en centre de services MRC. Le président du comité de sécurité publique (CSP) de la MRC, Normand Roy s’est dit satisfait de cette annonce par voie de communiqué.

« Les membres du comité de sécurité publique et moi-même sommes heureux d’accueillir monsieur Dubé en Beauce-Sartigan. Nous lui assurons notre pleine et entière collaboration dans l’objectif commun de préserver la sécurité des individus et celle des biens des citoyens de notre région » a affirmé le président du CSP.