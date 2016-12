Le Top 5 des champagnes et mousseux pour le temps des Fêtes

La période des Fêtes est le moment de l'année durant lequel champagne et mousseux sont les plus consommés dans la province. La SAQ a publié le top 5 des boissons les plus vendues l'année dernière pour permettre de passer des festivités pétillantes, entre le réveillon de Noël et la célébration du nouvel an.

L'année dernière, près de 103 000 caisses de champagnes et mousseux ont été vendues à la SAQ entre le 6 décembre et le 2 janvier, constituant le quart des ventes de ce type de boisson au cours de l'année. Durant la semaine de Noël à elle seule, période la plus festive de l'année, la SAQ a doublé le nombre de ses transactions par rapport à une semaine normale. Un petit aperçu du Top 5 des champagnes et mousseux les plus consommés au Québec.