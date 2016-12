Les bières populaires du temps des fêtes

La période des fêtes est amorcée et pour l’occasion, EnBeauce.com s’est entretenu avec le propriétaire d’Accommodation 7/23, Jeannot Boutin, et le gérant de l’épicerie du Rock Café, Jean-François Lambert, pour parler des bières de microbrasseries.

D’entrée de jeu, tous deux se sont d’accord pour dire que les caisses composées de divers types de bières sont plus populaires à ce temps-ci de l’année. Du côté d’Accommodation 7/23, ce sont celles de la marque Saint-Ambroise qui connaissent le plus de succès.

Au Rock Café, deux types de caisses mixtes sont offerts aux clients, soit une caisse de six bouteilles et un autre de quatre. « Nous offrons des “six packs découverte” composés des blonde, rousse, noire, blanche, fruitée et ambrée les plus vendues au cours des six derniers mois. C’est notre meilleur dans le temps des fêtes. Ça permet aux amateurs de s’initier aux bières de microbrasseries. Nous avons aussi une caisse de quatre bières qui s’adresse davantage aux connaisseurs. Celles-ci sont un peu plus rondes, plus goûteuses et un peu plus mordantes. Leur format est également un peu plus grand », mentionne M. Lambert qui précise qu’une place est gardée pour une bière beauceronne.

D'autres gros vendeurs du côté du 7/23, sont les bières rousses, plus particulièrement la 35 de Farnham, la Chipie d’Archibald ainsi que la Griffon de Saint-Ambroise. « C’est la bière qui se vend le mieux chez nous », affirme sans contredit M. Boutin. « Nous avons aussi la Vache folle (une Extra Special Bitter) de la microbrasserie de Charlevoix qui sort beaucoup. Pour ce qui est des brasseries internationales, la blanche 1664, une bière française, est très populaire aussi », ajoute celui dont le commerce se spécialise également dans l’accord bières et saucisses.

Les choses diffèrent quelque peu du côté du Rock café alors que les breuvages houblonnés à plus haute teneur en alcool tels que les noires sont plus populaires à ce moment de l’année, sans oublier les bières conçues spécialement pour Noël.

Ces dernières se démarquent par leur goût plus épicé. « Certaines goûtent le pain d’épices, d’autres le gâteau aux fruits de Noël. Elles sont toujours faites en format plus grand pour les partager avec la famille et les amis », conclut le spécialiste des bières du Rock café.