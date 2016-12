Rétrospective 2016 : Mars et avril

EnBeauce.com présente à ses lecteurs et à ses lectrices une rétrospective des principaux évènements survenus au cours de l’année 2016 .Voici ce qui a retenu l’attention en mars et avril 2016.

Mars

Le 1er mars, Le directeur général de la Corporation de développement communautaire de Beauce-Etchemin, Carl Thibaudeau, a annoncé dans une lettre envoyée aux médias qu'il quittait son poste pour des raisons personnelles.

Le boxeur Mike Breton annonce officiellement le 2 mars qu'il fera le saut chez les professionnels le 10 juin à Thetford Mines alors qu'il affrontera pour l'occasion l'ancien champion canadien de boxe chez les amateurs, Sébastien Roy.

La tournée Opération Enfant Soleil annonce lors d'une conférence de presse tenu à l'Hôpital de Saint-Georges le 3 mars, qu'elle remet au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) ainsi qu'au Centre hospitalier de Saint-Georges la somme de 21 409 $.Cette somme permettra en partie l'acquisition d'un moniteur physiologique multiparamétrique, qui assure une meilleure surveillance cardio-respiratoire et d'un bilirubinomètre qui diminue le délai de dépistage de la jaunisse auprès des nouveau-nés.

Le Club Lions de Saint-Georges annonce le 3 mars lors d'une conférence de presse la fondation d'un Club Leadership, expérience, opportunité (LÉO), une première au Canada.Il y aura du parrainage de fait de la part du Club Lions georgien.

Le 6 mars, Kévin Cloutier devient le meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue nord-américaine de hockey en inscrivant son 782 points dans une défaite du Cool FM de 6-4 face aux 3L de Rivière-du-Loup.

Sabrina Loubier de Beauceville accepte de dénoncer son ex-conjoint le 8 mars dernier dans une entrevue exclusive avec EnBeauce.com. La jeune femme de 20 ans révèle avoir vécu l'enfer de la violence conjugale avec cet homme qui l'a notamment étranglé et frapper.

Le 9 mars, l'adolescente de 14 ans de Saint-Côme, Karol-Ann Guay, a une autre belle raison de sourire alors que les médecins lui ont annoncé qu'elle avait gagné sa bagarre contre son cancer, le rhabdomyosarcome embryonnaire botryoïde.

Le 11 mars, La Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF) a choisi la hockeyeuse beaucevilloise Marie-Philip Poulin pour le titre de la joueuse la plus utile à son équipe (MVP) pour la saison 2015-2016.

Le 14 mars, le chanteur country beauceron Robby Johnson devient le nouveau porte-parole de McDonald’s Canada dans une récente publicité nationale qui a été tournée dans sa ville natale, Saint-Georges. La campagne en question aura une portée importante puisqu’elle sera diffusée en anglais et en français sur tout le territoire canadien. Autant pour le chanteur que pour la ville beauceronne, il s’agit d’une visibilité importante.

Le 15 mars, les citoyens de Saint-Gédéon ont élu Alain Quirion à titre de maire de la municipalité hier.M. Quirion a reçu 722 des 1014 voix enregistrées alors que sa plus proche rivale, Marguerite Lachance, en a obtenu 114.

Le 28 mars, la Beaucevilloise Marie-Philip Poulin a été nommée capitaine de l'équipe nationale féminine du Canada lors du Championnat mondial de hockey féminin de l'International Ice Hockey Federation (IIHF).

Le 29 mars, les politiciens de la Beauce pleurent la mort du chroniqueur politique, Jean Lapierre, décédé dans un accident d'avion près de l'aéroport des Iles de la Madeleine.

Le 30 mars, un incendie majeur a complètement détruit la quincaillerie Unimat de la Coopérative de Saint-Méthode cet après-midi à Adstock. Peu avant 13 h, les pompiers du Service incendie d’Adstock ont reçu un appel pour leur signaler la présence de fumée et de flammes au 15, rue Principale. Dès que ceux-ci ont constaté l’intensité du brasier, ils ont appelé leurs homologues de Thetford Mines et de La Guadeloupe.

Avril

Le 4 avril, Les Beauceronnes, Rosalie Bégin-Cyr et Audrey-Ann Rodrigue, ont aidé l'équipe des Titans de Limoilou a remporté le Championnat provincial de hockey féminin en division un du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Le 5 avril, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) a reçu un financement de 40 000 $ pour un projet innovateur qui vise à améliorer la qualité de vie des personnes âgées. L'initiative aidera les équipes à acquérir une expertise dans les pratiques de soins de santé qui profitent aux patients âgés dans leur communauté de résidence.

La boutique Fruits et Passion du Carrefour Saint-Georges annonce le 7 avril qu’elle fermera ses portes à la fin du mois d'avril. La compagnie a décidé de ne pas renouveler le bail auprès du Centre commercial de Saint-Georges. Un total de trois employés régulier perdront leur emploi. Ceux-ci ont appris la nouvelle mardi dernier.

Le 10 avril, Les Justiciers de Saint-Joseph n’ont pas su profiter de l’avantage de la glace lors de l’ultime rencontre, présentée dimanche, de la finale de la LHBBF. Les Mercenaires de Lotbinière ont mis la main sur le championnat des séries éliminatoires grâce à une victoire de 4-3.

Le 18 avril, le Zoo Miller de Frampton agrandit sa famille en accueillant des kangourous, des autruches et des singes-écureuils, ainsi que des Lémurs plus tard en saison. Au total, cela porte le nombre d’espèces différentes présentes sur place à 45.

Le 20 avril, dans le cadre de sa campagne de financement annuelle, la Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE) a amassé 519 012 $. La présidente de la fondation, Manon Veilleux, se réjouit de l’appui significatif des gens de la région face à la cause de la santé. Elle souligne également le travail des bénévoles.

Le 21 avril, Le Wake It Up Festival complète son virage grand public avec une programmation musicale et sportive s'adressant à un public beaucoup plus large qu'à ses débuts et devient désormais le Festival d'été des Etchemins.

Le 23 avril, L'ancien joueur du Cool FM, Alexandre Gauthier, livre une entrevue touchante à EnBeauce.com et ne cache pas qu'il se compte chanceux d'être en vie aujourd'hui à la suite de son accident de voiture qu'il a vécu le 26 février dernier. À la suite de l'accident, Gauthier a perdu environ quatre litres de sang, a subi de nombreuses blessures et a dû être opéré à quelques reprises. Il a passé une semaine dans le coma, deux semaines aux soins intensifs et a passé plusieurs semaines à l'hôpital. Ce dernier s'en sort très bien aujourd'hui avec un bras cassé et un important traumatisme crânien.

Le 23 avril à La Guadeloupe, le lutteur professionnel de Beauceville, le capitaine Michael Pezz met la main sur la ceinture de champion « FLQ : Classe ouverte » en défaisant Brad Alekxis.

Le 24 avril, les joueurs de la troisième édition du 24 DH complète leur partie. La rencontre s'est terminée avec un verdict de 124-94 pour l'équipe des Pièces d'autos Fernand Bégin contre Hockey Zone LJP.

Le 26 avril, Les états financiers de la Ville de Saint-Georges présentés lors de la dernière séance du conseil par la firme d’auditeurs indépendants Raymond Chabot Grant Thornton indiquent que la municipalité a enregistré un surplus de 6,7 M$ au 31 décembre 2015. En 2015, Saint-Georges a compté sur 46 867 297 $ de revenus et a effectué des dépenses de 40 014 887 $, générant ainsi un excédent de 6 852 410 $. Après distribution des affectations de l’ordre de 116 851 $, l’excédent de l’exercice se situe à 6 735 559 $.

Le Club de golf de Beauceville annonce un investissement de 7 M$ dans un projet de construction de 36 unités de logement appelé la Cache du golf.

Le 30 avril, La Table de concertation des aînés de la MRC Robert-Cliche a nommé sa nouvelle présidente en plus de dévoiler deux actions porteuses pour les aînés de la MRC. Christiane Morin, de Saint-Séverin, occupera donc le poste de présidente de l’organisme.