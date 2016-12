La Société lyrique de Beauce recrute de nouveaux choristes

La Société lyrique de Beauce est en pleine période de recrutement de choristes pour son concert du printemps qui aura lieu au mois de mai.

La chorale est particulièrement à la recherche de voix masculine. Toutefois, toutes personnes intéressées à chanter en chœur des chansons des répertoires classique et sacré, de comédies musiques ou de films sont invités à se joindre à la Société.

Les personnes intéressées à devenir membre du choeur doivent communiquer avec Lise Roy-Sylvain au 418 228-9216, avant le vendredi 6 janvier 2017.

Pour joindre le choeur, il n’est pas nécessaire d’avoir de grandes connaissances musicales quoique celles-ci constituent un atout. Les nouveaux membres devront participer à une audition qui aura lieu le lundi 9 janvier en soirée, à l’école Lacroix de Saint-Georges. Les pratiques de la chorale se tiennent les lundis soirs de 19 h 30 à 22 h à cette même école, de janvier à avril.

Information sur le concert du printemps

Le concert du printemps aura lieu le 13 mai 2017. Pour célébrer son 25e anniversaire, la Société lyrique va présenter un programme qui mettra en vedette le magnifique Requiem for the living de Dan Forrest, en plus de différents choeurs d’opéra dont entre autres le Choeur de la Norma de Bellini, L’heure s’envole de l’opéra Roméo et Juliette de Gounod, Les danses polovstsiennes de l’opéra Le Prince Igor de Borodine, un extrait de Faust de Gounod et deux extraits de l’opéra Carmen de Bizet. Les billets seront en vente au mois de mars à la billetterie des Amants de la scène.