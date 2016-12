Dernier droit pour Opération Nez rouge Beauce-Etchemins

La 31e édition d’Opération Nez rouge Beauce-Etchemins tire à sa fin et l’organisation a besoin de bénévoles pour compléter le dernier droit les soirs du 30 et du 31 décembre.

Le coordonnateur, Steeve Labbé, estime avoir besoin de 10 à 12 équipes pour le secteur Chaudière, de 7 à 10 pour Beauce-Nord et de trois pour les Etchemins lors de la soirée du 30 décembre. Le lendemain, qui est historiquement la nuit la plus achalandée, il aimerait disposer de 18 à 20 équipes pour le secteur Chaudière, de 10 à 12 pour Beauce-Nord et de 3 à 5 pour les Etchemins.

De plus, les deux prochains jours seront consacrés respectivement aux partenaires et aux bénévoles. Chaque bénévole du 31 décembre courra la chance de gagner un voyage à Saint-Louis, ce qui comprend le vol aller-retour pour deux personnes, des billets pour assister à une partie de baseball professionnel ainsi qu’une visite guidée, un dîner et une carte-cadeau à la brasserie Budweiser, de même qu’une carte de crédit prépayée de 500 $ canadiens. D’autres prix individuels seront remis au cours de la soirée.

« Je mentionne souvent, la générosité de nos partenaires et l’excellent travail des équipes de raccompagnateurs et de tous nos bénévoles. Encore une fois cette année, leur collaboration et leurs efforts concertés nous permettent de raccompagner et d’être aux côtés de plus d’une centaine de personnes qui à chacune de nos soirées de service nous font confiance », souligne M. Labbé.

« L’assiduité, la compétence, la confidentialité, l’entregent et surtout la joie que vous propagez en exécutant ces boulots essentiels font de vous des complices de tous les instants qui rendent ma tâche d’autant plus facile et agréable. Vous côtoyer est un privilège que je m’approprie volontiers », ajoute-t-il à l’adresse des bénévoles.

Comme à l'accoutumée, les dernières statistiques restent confidentielles et ne seront dévoilées que suite à notre grande nuit du 31 décembre au 1er janvier.

Rappelons en terminant que les gens qui désirent devenir bénévoles pour Opération Nez Rouge peuvent s'inscrire sur le site Web au www.operationnezrouge.com dans les meilleurs délais ou tout simplement se rendre directement à l'une des trois centrales locales à compter de 20 h les soirs de services.