La Fondation santé Beauce-Etchemin souhaite un joyeux temps des Fêtes

La Fondation Santé Beauce-Etchemin salue et souhaite aux gens de la région un très « heureux temps des Fêtes. »

La présidente, Manon Veilleux, les administrateurs bénévoles et les membres de l’équipe s’unissent pour adresser leurs meilleurs vœux d’amour, de paix, de joie et de santé à la population.

Sensible à soulager la souffrance et à humaniser les soins et services de santé dispensés la Fondation profite de cette période pour suspendre dans le secteur de l’oncologie et de la médecine de jour à l’Hôpital de Saint-Georges du CISSS de Chaudière-Appalaches, un message porteur d’espoir.

« Je saisis tout ce que la vie m’offre, année après année, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour » dit un homme sage.

« Je prends ce qu’aujourd’hui m’apporte, heure après heure, minute après minute, sans perdre une seconde », lui confie le papillon posé sur son doigt.

« Ce temps d’aimer intensément, inconditionnellement. De profiter de chaque petit bonheur. De sourire, d’espérer, de rire aux éclats. Cette beauté, ces gestes d’amitié et de bonté. Ces moments simples d’un quotidien ordinaire devenu extraordinaire, oui nous les savourons, les apprécions et nous y accrochons… À lui seul, l’instant présent est un trésor qu’ensemble nous partageons. »

JLP

Ce triptyque a été offert par un donateur anonyme que nous remercions sincèrement.