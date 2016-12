Veille de tempête hivernale : importante chute de neige prévue pour la région

Une veille de tempête hivernale a été émise tôt ce matin par Environnement Canada pour la Beauce.

La dépression se formera demain sur la côte est et devrait toucher la Beauce et les autres secteurs de l'est du Québec avant de se diriger vers le Nouveau-Brunswick. La trajectoire ne se précisera qu'au cours des prochaines 24 h.

De son côté, Météo Laurentides prévoit une accumulation de 25 à 35 cm de jeudi à vendredi soir pour la région, et même plus à certains endroits.

Environnement Canada conseille sur son site Internet « d'évaluer la possibilité de devancer ou de retarder tout déplacement non essentiel ».

Ce genre d'annonce est faite lorsque l'agence gouvernementale prévoit d'importantes précipitations de neige, soit plus de 15 cm.