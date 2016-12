rétrospective 2016 : juillet et août

EnBeauce.com présente à ses lecteurs et à ses lectrices une rétrospective des principaux événements survenus au cours de l’année 2016.

Voici ce qui a retenu l’attention en juillet et août 2016.

Juillet

Le Woodstock en Beauce était de retour pour une 22e année. Après une édition des plus modestes en 2015, les organisateurs se sont inspiré des premières années, mettant l’accent sur la musique québécoise et canadienne, dont le duo Leboeuf & Deschamps, Randy Bachman, Mononc’ Serge, Pépé et sa guitare ainsi que Bob Bissonnette.

Un homme a tenté de fuir les policiers en sautant dans la rivière Chaudière à Scott dans la nuit du 2 au 3 juillet. C’est après avoir été intercepté par des policiers de la Sûreté du Québec et refusé de fournir un échantillon d’haleine que Michael St-Hilaire a plongé dans le cours d’eau. Il a finalement été retrouvé quelques heures plus tard alors qu’il marchait sur le bord de la route.

L’incendie d’une résidence de la 127e rue à Saint-Georges a causé la mort de Louison Poulin, 63 ans, le propriétaire des lieux. Le feu s’est déclaré le 5 juillet au soir.

Le 6 juillet, on apprenait qu’une franchise de la chaîne Tim Hortons était en construction à Saint-Prosper, à l’intersection des routes 204 et 275.

Jonathan Imbeault, 42 ans de Saint-Joseph, a perdu la vie le 8 juillet lors d’un accident de la route impliquant sa moto et une voiture près de la SPA à Beauceville.

Les Beauceronnes Joanie Goudreau et Isabelle Pépin ont remporté le concours musical « Trois-Pistoles en chansons » qui s’est déroulé les 9 et 10 juillet. Elles ont triomphé lors de la finale en interprétant « Fruits défendus » de Brigitte Boisjoli.

L’équipe canadienne de course en fauteuil roulant quatre fois 400 m, dont fait partie Jean-Philippe Maranda, a battu le record national le 15 juillet lors d'une épreuve organisée par l'équipe d'entraînement de Québec. Le mois suivant, l’athlète de Notre-Dame-des-Pins apprend qu’il fera partie de la délégation canadienne aux Jeux olympiques de Rio.

La Régie des alcools, des courses et des jeux a suspendu pour 60 jours le permis d'exploitation du Vieux Saint-Georges. L’établissement faisait face à 89 infractions devant la Régie qui se sont produites entre 2008 et 2014.

Le boxeur de Thetford Mines, Thomas Chabot s'est entendu en juillet sur les termes d'une association avec la promotion Eye of the Tiger Management qui s'occupera de gérer sa carrière.

L'équipe Silber Pro Cycling a annoncé la signature du jeune espoir cycliste de Saint-Prosper David Drouin. Cette entente survient un mois après la dixième position de Drouin au Tour de Beauce.

Les Festivités western de Saint-Victor se sont déroulées du 17 au 26 juillet. Parmi les artistes invités, il y avait Paul Daraîche, Bob Bissonnette et le groupe hommage à Kiss, Lost Highway.

Août

Du 28 juillet au 7 août a eu lieu la neuvième édition du Nashville en Beauce à Saint-Prosper. Les festivaliers ont pu assister aux spectacles de Brett Kissel ainsi que de Marc Hervieux, Jean-François Breault, Marie-Ève Janvier, Bruno Pelletier et Isabelle Boulay, tous réunis sur la scène. Des tires de chevaux et de poneys ainsi que des concours forestier et de chant amateur ont également eu lieu.

La juge Réna Émond a rejeté les arguments de Pedro-Antonio Ovalle-Leon comme quoi les policiers n’ont pas entièrement respecté les droits du Guatémaltèque lors de son arrestation.

Le vice-président du club de motards Dark Soul’s, Martin Fortier, a écopé d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et demi. Rappelons qu’en novembre 2015, celui-ci avait été arrêté à Québec en pleine transaction de drogues.

La Georgienne, Nathalie Couture, atteinte d’un cancer du sein, a rencontré Céline Dion quelques heures avant son spectacle le 20 août. À la suite de cette rencontre, la femme de 44 ans était plus déterminée que jamais à vaincre la maladie.

Le 31 août, un homme a tenté de fuir les policiers venus le rencontrer à des fins d’enquête par la rivière Chaudière à Beauceville. L’individu est sorti de l’eau par lui-même peu de temps après.

Un camion semi-remorque de même qu’une remorque et son chargement ont été volés entre le 5 et le 7 août dernier lors de deux vols distincts sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan. La valeur combinée est évaluée à environ 124 000 $.