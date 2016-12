Un tiers des Canadiens a texté à un feu rouge dans le dernier mois selon la CAA

L'Association canadienne des automobilistes (CAA) a révélé qu'un tiers (33 %) des Canadiens ont texté à un feu rouge au cours du dernier mois selon son plus récent sondage publié hier.

« Ces chiffres sont troublants. Texter à un feu rouge a un effet qui se prolonge encore un bon moment après le passage du feu au vert; ce qui rend cette habitude dangereuse », affirme le vice-président aux affaires publiques de la CAA, Jeff Walker.

Près de 70 % des Canadiens estiment qu'il est inacceptable d'utiliser un cellulaire à un feu rouge. Malgré tout, plusieurs le font quand même.

« Pourtant, il a été démontré qu’une personne peut être déconcentrée de la conduite jusqu’à 27 secondes après avoir utilisé son cellulaire – un délai beaucoup plus long qu’il n’en prend pour traverser une intersection », explique la CAA dans le communiqué.

« Il est socialement inacceptable, de nos jours, de conduire en état d’ébriété; nous devons en arriver au même point avec les messages textes. Les attitudes ont commencé à changer, mais cela doit maintenant se traduire dans nos actes », conclut M. Walker.

Le sondage de la CAA a été mené auprès de 2 012 Canadiens. Un échantillon probabiliste de même taille aurait conduit à une marge d’erreur de ± 2,2 %, 19 fois sur 20. Pour en savoir plus sur la distraction cognitive au volant, on peut consulter la récente étude de la Fondation pour la sécurité routière de l’AAA, qui s’intitule Measuring Cognitive Distraction in the Automobile III.