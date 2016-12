La RAMQ couvre désormais les échographies pratiquées en cliniques médicales

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, a annoncé que les échographies pratiquées par des radiologistes en clinique médicale sont désormais couvertes par la Régie de l'assurance maladie du Québec, et ce, à partir d'aujourd'hui.

« Cette mesure, qui fait suite à une modification du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance maladie, vise à augmenter l'accessibilité à un service d'examen diagnostique important, et à augmenter ainsi la rapidité d'intervention auprès des patients. Cela témoigne de nos efforts pour optimiser le réseau et pour améliorer la gamme des soins et des services offerts aux Québécoises et aux Québécois », a déclaré M. Barrette.

Rappelons qu'en plus des services d'échographie, d'autres examens sont inclus dans cette modification du Règlement, notamment la tomographie optique du globe oculaire.