Top 10 des destinations les plus prisées par les Beaucerons pour Noël 2016

À défaut de pouvoir partir en vacances dans le sud, les journalistes d'enbeauce.com se sont penchés sur les destinations les plus populaires des habitants de la Beauce pour le temps des Fêtes. À partir de données récoltées auprès d'agences de voyage locales, la rédaction vous offre un aperçu du Top 10 des destinations les plus prisées des Beaucerons pour Noël 2016.

Les agences de voyage de Saint-Georges et de Sainte-Marie qui ont accepté de participer à cette petite enquête nous ont fait parvenir leur propre classement des destinations les plus demandées par leurs clients pour le temps des Fêtes. Enbeauce.com en a réalisé une synthèse, à partir de laquelle il a été possible d'élaborer un Top 10 des lieux de vacances les plus populaires des habitants de la région ayant fait appel à une agence locale.

Il en ressort que les destinations vers le sud restent le plus prisées pour l'hiver, avec une nette préférence pour les îles des Caraïbes, qui prennent le dessus sur la Floride, où le taux de change du dollar américain ne joue pas en sa faveur. Il faut aussi préciser que la plupart des vacanciers québécois qui partent en Floride y possède leur propre condo et ne font donc pas appel à une agence de voyage. Il est intéressant de noter, pour finir, qu'environ 3/4 des destinations s'effectuent à partir de l'aéroport de Québec, plus fréquenté par les Beaucerons que celui de Montréal.

