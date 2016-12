Grande collecte annuelle de contenants consignés par le Corps de Cadets 619

Le Corps de Cadets 619 de Beauceville organise sa collecte annuelle de contenants consignés, destinée à lever des fonds pour l'organisation de ses activités. L'événement se tiendra à Beauceville et quelques municipalités environnantes le lundi 2 janvier prochain.

Le lundi 2 janvier prochain, de 8h30 à 16h30, le comité de soutien du Corps de Cadets 619 de Beauceville organise la 7e édition de sa grande collecte annuelle de contenants consignés afin d'amasser des fonds et pouvoir offrir aux jeunes des activités stimulantes leur inspirant le sens du civisme et du leadership. Le ramassage s'effectuera de porte à porte. Les parents qui accepteraient de se porter volontaires pour accompagner les jeunes sont les bienvenus. L'itinéraire desservira les municipalités de Beauceville, Saint-Alfred, Saint-Simon, Notre-Dame-des-Pins et Saint-Victor.

Il est d’ailleurs possible, en tout temps, d’apporter les contenants consignés accumulés chez soi (canettes, bouteilles plastiques, bouteilles de bières) à l’Atelier d’usinage Jacques et frères sur le boulevard Renault, à Beauceville, partenaire du Corps de Cadets 619. Exceptionnellement il sera possible aussi de les faire parvenir directement au Manège militaire. En cas d'absence, vous pouvez les laisser avec une étiquette au nom des cadets. Les activités régulières reprendront le 4 janvier, avec des projets de compétitions sportives, d’exercices de tir de précision, l’organisation d’une fin de semaine de survie hivernale et du kayak de mer. Plus de 55 000 jeunes font partie des Cadets du Canada, dont près de 14 000 au Québec.

Plus d’informations au 418 228 5354.