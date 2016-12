Tourisme régional en pleine croissance pour la 3e année consécutive

Tourisme Chaudière-Appalaches a publié les très bons résultats du tourisme estival de l’année écoulée dans la région, où le bilan d’achalandage est encore plus performant qu’en 2015.

Interlocuteur régional privilégié en matière de tourisme, l’organisme Tourisme Chaudière-Appalaches s’est réjoui des belles performances touristiques réalisées au cours de la dernière saison estivale, caractérisée, pour une troisième année consécutive, par une industrie en pleine croissance. Du 1er mai au 15 septembre, selon un sondage réalisé auprès des 530 entreprises membres de l’association, plus de 60% d’entre elles obtiennent un résultat d’achalande en augmentation par rapport à 2015. Le même sondage confirme aussi que les dépenses de la clientèle sont en hausse ou équivalentes à celles de l’an dernier pour 63% des entreprises.

Succès du site internet et des campagnes publicitaires

« Notre objectif est de miser sur une stratégie de contenu innovante et de toujours être à l’avant-garde dans le développement de nos stratégies Web », a expliqué Odile Turgeon, directrice marketing de Tourisme Chaudière-Appalaches. Un tout nouveau site Web sera dévoilé au printemps prochain. En attendant, le site actuel a été visité au cours de la période par 1,3 millions d’internautes, soit près de 9500 visites par jour en moyenne. La campagne publicitaire de 240 000$ « Touristes recherchés » a aussi reçu une belle réceptivité de la part de la clientèle touristique. Elle répartissait les demandes du public vers cinq itinéraires possibles à travers la région : le gourmand, l’insulaire, la famille de campeurs, l’explorateur et l’aventurier.

Une région qui regorge de richesses pour attirer la clientèle

« La qualité et la diversité de l’offre, le positionnement géographique enviable et l’hospitalité des gens sont autant de facteurs qui pèsent dans la balance pour attirer la clientèle touristique, a précisé Mme Turgeon. Avec une météo particulièrement favorable conjuguée à un taux de change intéressant et à un prix de l’essence à la baisse, la table était bien mise pour éveiller la clientèle touristique. » Cette dernière se compose principalement de visiteurs originaires des régions de Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale, Montréal et Centre-Sud du Québec. Les dépenses touristiques ont avoisiné les 302 millions de dollars en 2014. Près de 6000 emplois sont concernés par le secteur. L’organisme a fêté ses 40 ans d’existence le 10 octobre dernier. Auparavant dénommée « L’Association touristique Beauce-Appalaches », elle a pris son nom actuel en 2006.