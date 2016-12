Rétrospective 2016 : septembre et octobre

EnBeauce.com présente à ses lecteurs et à ses lectrices une rétrospective des principaux événements survenus au cours de l’année 2016. Voici ce qui a retenu l’attention en septembre et octobre 2016.

Septembre

Le 1er septembre, Luc Fournier devient le nouveau directeur général du Centre universitaire des Appalaches (CUA). Il s’agit d’un retour aux sources pour M. Fournier qui a occupé cette fonction en 2009-2010.

Le 2 septembre, le député de Beauce-Sud, Paul Busque, a annoncé l'attribution d'une aide financière de 45 000 $ au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, partenaire promoteur de l'organisme « Place aux jeunes en région », un collaborateur majeur du gouvernement qui favorise la mobilité des jeunes vers les régions.

Le 4 septembre, les organisateurs du Rock Ham de Beauceville confirment qu'il y aura une troisième édition en 2017 qui se tiendra les 4 et 5 août.

Le 4 septembre, L'ancien hockeyeur de la formation de Saint-Georges dans la Ligue nord-américaine de hockey, Joël Thériault, a réussi son entrée chez les professionnels à la boxe en remportant son premier duel par KO en démolissant Kamil Kulczyk en moins de trois minutes samedi dernier à la TOHU, à Montréal.

Le 4 septembre, Bob Bissonnette meurt dans un accident d'hélicoptère. Plusieurs visages connus de la Beauce pleurent la mort de l'artiste.

Le 5 septembre, es Amants de la scène ont annoncé avoir fait l'acquisition d'un nouveau système de son de marque L-Acoustics qui est d'une qualité irréprochable et à la fine pointe de la technologie. Il sera installé dans la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches. Ce nouvel équipement apportera une meilleure expérience aux spectateurs et accroîtra la renommée du diffuseur de spectacles

Le 7 septembre, Jessica Pruneau lance son premier EP devant une salle comble au Théâtre du Ganoué de Saint-Prosper.

Le 13 septembre, l’entreprise Altrum a annoncé avoir complété l’acquisition de l’ensemble des actifs de Karelab cet après-midi. Les produits web et mobiles de Karelab aident les organisations à augmenter la reconnaissance et la performance de leurs employés. La compagnie rejoint ainsi la grande famille Altrum. Le bureau actuel de Karelab demeurera ouvert, en addition au bureau chef d’Altrum situé à Saint-Martin.

Le 15 septembre, La septième édition de la Classique de golf de la Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG) a permis à l’organisme d’amasser près de 15 000 $ pour poursuivre ses activités au cours de l’année. En tout, 160 personnes se sont inscrites à l’événement présidé par le Groupe Inten6t qui comprenait également l’Atelier santé et mouvement ainsi que le cocktail dînatoire Ripailles et cie.

Le 19 septembre, à la fin des Jeux paralympiques de Rio, Jean-Philippe Maranda avoue être déçu de ses performances. Le sportif a raté le podium à toutes les épreuves auxquelles il a pris part.

Le 20 septembre, 'ancienne directrice générale de la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague, Odette Poulin, a comparu au Palais de justice de Saint-Joseph où elle a été accusée d'usage d'un document contrefait et d'abus de confiance. Deux présumés complices, à savoir Jean-François Paré et Michel Rodrigue, ils ont également été accusés d'avoir utilisé un document contrefait. Les événements allégués auraient eu lieu entre 2011 et 2015, au moment où Mme Poulin exerçait ses fonctions.

Le 30 septembre, l'autoroute 73 est officiellement ouverte à la population après de nombreuses années d'attentes.

Octobre

Le 3 octobre, La municipalité de Saint-Isidore a organisé une partie de hockey entre les Anciens Canadiens et des joueurs locaux. Parmi les anciens membres du Candiens, on retrouvait notamment Stéphane Richer, Jesse Bélanger, Normand Dupont, Jocelyn Lemieux, Patrice Brisebois, Francis Bouillon, Steve Penney, Stéphane Fiset ainsi que Simon Gagné, qui s’est joint à l’équipe bien qu’il n’ait jamais porté l’uniforme bleu, blanc et rouge. Pour sa part, Saint-Isidore pouvait compter sur l’ancien attaquant des Nordiques, Alain Côté. Le regretté Bob Bissonnette devait également s’aligner avec les Beaucerons. Il avait confirmé sa présence environ une semaine avant le tragique accident. On lui a d’ailleurs rendu hommage entre la deuxième et la troisième période de la partie.

L'auteur-compositeur-interprète originaire de Beauceville, Pierre-Hervé Goulet, lance officiellement son premier album intitulé « Faut qu'on bouge » le 4 octobre à Montréal et le 12 octobre à Québec alors que le CD fera son apparition sur les tablettes et sur iTunes le 7 octobre.

Le 5 octobre, un incendie s'est déclaré dans le restaurant Casa Kosta à Saint-Martin vers 20 h 50 alors que l'endroit était fermé. Ce sont des passants qui ont alerté les autorités. Selon le Service incendie de la municipalité, le feu se serait déclaré dans la cuisine de l'établissement.

Le 10 octobre, Hubert Poulin remporte la médaille d'argent aux gants dorés à Québec. Celui que l'on surnomme « Bombay » aurait bien sûr souhaité obtenir la médaille d'or, mais est tout de même satisfait d'avoir remporté sa médaille d'argent qui le classe au second rang dans la province. Pour sa part, William Giguère, un boxeur âgé de 10 ans de Vallée-Jonction, a remporté les Gants dorés dans la catégorie benjamin chez les 32 kilos.

Le 12 octobre, LADOberge annonce que l’entrepreneure Jennifer Rodrigue siégera au conseil d’administration de l’organisme afin d’assurer une représentation beauceronne au sein du CA.

Le 19 octobre, celui qui a agi tout d'abord comme promoteur, par la suite comme co-locateur et ensuite comme employé du nouveau groupe de propriétaires de l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, André Poulin, a affirmé dans une lettre envoyée aux médias qu'il ne serait pas de retour comme employé à la piste de course en 2017. Il mentionne avoir pris cette décision d'un commun accord avec le Conseil d'administration de la piste.

Le virtuose de la guitare, Jacob Deraps a une fois de plus partagé la scène avec Dweezil Zappa, cette fois sur les planches de l’Impérial Bell à Québec le 19 octobre dernier. Au cours de son spectacle, le fils de la légende Frank Zappa a invité le jeune homme de 19 ans à monter sur scène pour interpréter deux pièces, l’une en solo et l’autre en compagnie de Dweezil Zappa et de ses musiciens, un moment magique pour le Beauceron.

Le 27 octobre, Le Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) a annoncé hier lors d'une conférence de presse qui s'est tenue dans ses locaux l'acquisition d'un robot-soudeur. Cet outil permettra au CIMIC, situé à Saint-Georges, de compléter la formation qu'il offre en soudage-montage. Le projet vise plus précisément à répondre aux besoins de main-d'œuvre qualifiée dans la région de la Chaudière-Appalaches et à assurer un développement optimal des entreprises du secteur métallique. De plus, dans un but de formation continue, les entreprises de la région qui possèdent déjà ce type d'équipement participeront à un programme de formation des employés du CIMIC.

Le 29 octobre, Le Club de judo de Saint-Georges a accueilli le judoka vainqueur d’une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Londres en 2012, Antoine Valois-Fortier. Le sportif a profité de l'occasion pour donner des conseils aux judokas de la Beauce et pratiquer avec eux sans oublier qu'il a signé plusieurs autographes.