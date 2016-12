Rétrospective 2016 : novembre et décembre

EnBeauce.com présente à ses lecteurs et à ses lectrices une rétrospective des principaux évènements survenus au cours de l’année 2016. Voici ce qui a retenu l’attention en novembre et décembre 2016.

Novembre

Le 1er novembre, sans surprise, l'attaquante de Beauceville qui évolue pour les Canadiennes de Montréal dans la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF), Marie-Philip Poulin, a été choisie comme capitaine de l'équipe canadienne à la Coupe des quatre nations qui est disputée en Finlande.

Le 2 novembre, la nouvelle station-service Shell ainsi que la Poutine d’or ont officiellement ouvert leurs portes dans le secteur ouest de la Ville de Saint-Georges. La nouvelle construction de 3 000 pieds carrés comprend également un dépanneur Super Soir ainsi qu’un lave-auto automatisé sans contact. Quant au restaurant, la fromagerie Pépite d’or y a investi un total de 150 000 $ au niveau de l’équipement. En tout, ces deux nouvelles succursales permettent la création de plus de 16 emplois, dont une dizaine à la station-service.

Le 3 novembre, Vanessa Drouin remporte la médaille de bronze en kata armé créatif aux Championnats du monde de la World Karate and Kickboxing Commission (WKC) en Irlande. Elle deviendra le lendemain championne du monde en combat dans sa catégorie.

Le 4 novembre, Hervé Pomerleau lance sa biographie au Georgesville devant environ 80 personnes. L'ouvrage de 416 pages, écrit par Pierre C. Poulin, historien titulaire d'un doctorat de l'Université Laval et originaire de Saint-Benoît Labre, présente une facture originale faite d'encadrés historiques et de nombreuses photos autant des réalisations du fondateur de Pomerleau inc., en 1966, que de celles de sa famille, ses proches et ses fidèles collaborateurs tout au long des 50 années depuis la création de l'entreprise.

Le 6 novembre, le G Town Skatepark ouvre ses portes à Saint-Benoît-Labre. Le skatepark qui existe depuis 2012, était beaucoup plus petit à l'époque et il était privé. Il est désormais ouvert à tout le monde.

Le 8 novembre, le président du Conseil d'administration de l'Autodrome Chaudière a annoncé que l'entreprise Équipo prenait en charge la direction générale de la piste de course de Vallée-Jonction, et ce, à compter de maintenant.

Le 11 novembre, le demi défensif du Rouge et Or de l'Université Laval, Adam Auclair, a été choisi comme la « Recrue de l'année » par le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Le 12 et 13 novembre, Marie-Philip Poulin et les Canadiennes de Montréal affrontent les Blades de Boston au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges. Environ 3500 spectateurs assisteront aux deux rencontres en sol beauceron.

Le 13 novembre, le Joselois Raphaël Lessard a couronné son année de succès en série Cars Super Late Model en terminant premier au Southern National Motorsports Park en Caroline pour ainsi signer sa quatrième victoire de la saison et devenir le grand champion de cette compétition.

Le 17 novembre, la 18e édition du souper gastronomique « Les Agapes à saveur du monde » a permis d’amasser 178 000 $ pour la Fondation Moisson Beauce.

Le 20 novembre, Bryan Paradis accepte de raconter son histoire à EnBeauce.com. L'homme de 38 ans, qui est présentement sur l'aide sociale, en a vu de toutes les couleurs et en a fait voire de toutes les couleurs à un peu tout le monde. Il a notamment connu l'itinérance, le rejet de la société, les problèmes avec la justice sans oublier les problèmes de consommations de drogues et d'alcool ainsi qu'une dépendance au jeu. L'homme a également eu des problèmes d'ordres psychologiques dans le passé. Aujourd'hui, il regarde l'avenir avec optimisme alors qu'il n'a pas touché à la drogue depuis environ six ans et n'a pas bu une goutte d'alcool depuis deux mois.

Le 21 novembre,

La karatéka Allyson Tardif de l'École de karaté Yoseikan de Saint-Victor a remporté le titre de championne dans la catégorie ceinture noire femme 18-34 et de grande championne provinciale en combat 2016 lors d'une compétition qui s'est déroulée à Saint-Raymond-de-Portneuf. L'athlète âgée de 19 ans qui est ceinture noire deuxième dan a également terminé troisième en kata traditionnel.

Le 22 novembre, l'athlète de Sainte-Justine, Julie Labonté annonce sa retraite du sport. L'athlète du lancer du poids et du lancer du disque native de Sainte-Justine, qui réside désormais à Tucson, en Arizona, annonce la fin de ce chapitre de sa vie un an après le scandale sexuel liant une amie de Labonté à leur entraîneur à l'Université d'Arizona.

Le 25 novembre, l'Hôtel Historique Route 66 ouvre ses portes à Saint-Victor. À l’origine du projet de construction, dans lequel dix entrepreneurs locaux ont investi un total de 750 000$, se trouvent Dannie Pelchat et Marcel Pagé, les propriétaires des établissements Le Bistro Urbain, le Pub Davidson et le Café Route 66, réunis sous l’enseigne Les restos chez Dany, à Saint-Victor. Pour ces passionnés de moto, la thématique à mettre en valeur, dans un village qui attire de nombreux motocyclistes, était évidemment la mythique Route 66 qui donne déjà son nom au Café dont ils sont propriétaires et qui communiquera directement avec l’hôtel par une terrasse.

Le 26 novembre,

Le Rouge et Or de l'Université Laval a remporté sa neuvième Coupe Vanier en signant un gain de 31-26 face aux Dinos de Calgary. Le match était suivi de près par les amateurs de football beaucerons, car plusieurs athlètes de la grosse machine rouge et dorée provenaient de la région. Dans la victoire, Antony Auclair a permis à sa formation de marquer six points. Son frère Adam a pour sa part réalisé une interception importante au premier quart qui a changé l'allure du match alors que les Dinos avaient à ce moment le parfait contrôle de la joute. Ce dernier a conclu la rencontre avec sept plaqués. Outre les Auclair, Dominic Lévesque, Christian et Charles Dallaire sans oublier Raphaël Faucher ont aidé le Rouge et Or à mettre la main sur le championnat

Le 28 novembre, Dorothy Thibodeau, qui a oeuvré pendant 37 ans dans le milieu municipal, a célébré son départ à la retraite au cours d'une cérémonie organisée par la ville de Beauceville.

Décembre

Le 1er décembre, Tim Hortons ouvre officiellement ses portes à Saint-Prosper.

Également le 1er décembre, il est annoncé que le le restaurant Pizza Wow de Beauceville, située au 569 boulevard Renault, changera de nom et de propriétaire à compter du 5 janvier 2017 alors que Michel Vallée reprendra les rênes du commerce sous le nom de Resto Wow.

Le 5 décembre, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette annonce un investissement d'un million afin de réaménager les locaux des unités pédiatriques ainsi que Mère-Enfant de l'hôpital de Saint-Georges.

Le 9 décembre, la 25e édition de la loterie de la Maison Catherine de Longpré a permis d'amasser 326 407, incluant les dons et les billets vendus qui se chiffrent à 15 220 en date du 9 décembre. Le montant est monté à 363 907 $ en date du 12 décembre.

Le 10 décembre, le Nutrition Sports Fitness de Saint-Georges et le Cardio Gym de Saint-Georges reçoivent l'homme fort Jean-François Caron. L'athlète échange avec les Beaucerons sur son sport et signe plusieurs autographes.

Le 13 décembre, la Ville de Saint-Georges annonce que la majorité des citoyens de Saint-Georges verront leur compte de taxes diminuer en 2017 alors que la Ville a adopté un budget de 44,96 M$ pour l'année à venir.

Le 14 décembre, la Ville de Saint-Georges annonce qu'elle va honorer la carrière de Jesse Bélanger le 21 janvier 2017 avant la joute entre le Cool FM et les Prédateurs de Laval.

Le 16 et 17 décembre, Robby Johnson joue devant des salles combles à Saint-Georges et Sainte-Marie. Les artistes Jessica Pruneau, Gabriella et la chorale Les Rossignols participent aux deux concerts.

Le 16 décembre, Alain Gardner devient l'adjoint de l'entraîneur du Cool FM, Dean Lygitsakos. Son embauche survient quelques jours après que Gardner est perdu son emploi chez les 3L de Rivière-du-Loup.

Le 16 décembre, Antoine Bégin de l'entreprise Gestion Antoine Bégin a amassé pour 5 000 $ de sucreries pour la collecte « Marto et ses Ti-Pauvres » en quatre heures au IGA Familles Rodrigue et Groleau de Saint-Georges.

Le 16 décembre, le Woodooliparc ouvre ses portes officiellement à Scott.

Le 21 décembre, l'ancien infirmier de la pouponnière de l'hôpital de Saint-Georges, Larry Poulin-Carreau, a été condamné à 12 mois d’emprisonnement alors que celui-ci faisait face à des accusations de possession et de distribution de pornographie juvénile. Il devra également respecter une période de probation de trois ans et un suivi de deux ans. De plus, Poulin-Carreau ne pourra se rendre dans des lieux publics où se trouvent des enfants.

Le 23 décembre, le lieutenant Steve Dubé a été nommé au poste de directeur de la Sûreté du Québec de la MRC Beauce-Sartigan.