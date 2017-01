Plus de 1 400 raccompagnements pour Opération Nez rouge en 2016

Un total de 1 447 raccompagnements ont été faits en 15 soirs par les 1 127 bénévoles de la 31e édition d'Opération Nez rouge (ONR) Beauce-Etchemins, ce qui fait dire « mission accomplie » au coordonnateur Steeve Labbé.

Il s'agit d'une hausse de 61 déplacements par rapport à l'année précédente alors qu'ONR avait eu lieu sur 14 jours. Par secteur, on note une légère diminution de 3,2 % du nombre de raccompagnements en Chaudière, tandis qu'en Beauce-Nord et dans les Etchemins, celui-ci a respectivement augmenté de 18 % et de 19 %.

M. Labbé se dit satisfait des résultats. « Les efforts soutenus du Maître d’œuvre du Secteur Beauce-Nord portent fruits et les gens redécouvrent et font de plus en plus confiance au service d’Opération Nez rouge. Les bénévoles qui s’impliquent dans les Etchemins sont plus occupés et l’augmentation du nombre de soirs de service des deux dernières éditions est pleinement justifié », affirme-t-il.

Cependant, ce dernier s'inquiète davantage de la diminution des bénévoles pour le secteur Chaudière. « La tendance des premières fins de semaines s’est vérifiée. Une diminution du nombre de raccompagnements dans le Secteur Chaudière, ce qui signifie simplement que les gens utilisent également d’autres moyens pour rentrer à la maison ce qui est tout aussi responsables. Cependant, la baisse constante du nombre de bénévoles pour cette partie de notre secteur est plus inquiétante », ajoute-t-il.

Voici les statistiques complète de la 31e édition d'Opération Nez rouge. Le chiffre en pourcentage représente la différence par rapport à l'année précédente.

Secteurs Raccompagnements Équipes Bénévoles Chaudière 830 (-3,2 %) 142 (-2,8%) 562 (-3,7%) Beauce-Nord 456 (18 %) 115 (49%) 420 (35%) Etchemins 170 (19 %) 35 (6%) 122 (-4%)

« Nez Rouge se joint à moi pour remercier les maîtres d’œuvre, le Président d’honneur du Secteur Beauce Nord, André Spénard, la CSBE, la Sûreté du Québec, notre parrain : Le Groupe Cambi, le Groupe Canam, Tanguay, le Carrefour Saint-Georges, les Caisses Desjardins de la Région, nos médias collaborateurs. Notre reconnaissance s’adresse à Normand Nadeau communications, les restaurants Mc Donald’s de Saint-Georges et Sainte-Marie, Sogetel, à nos précieux collaborateurs que sont les épiciers, les restaurateurs et les traiteurs de la région, aux bannières, commerces, clubs sociaux et entreprises qui nous supportent financièrement ou nous ont permis de remercier nos bénévoles. Enfin, 1127 fois mercis à nos bénévoles et 1 447 fois mercis à vous, utilisateurs et généreux contributeurs qui avez non seulement rendu les routes plus sécuritaires mais également encouragé la jeunesse et le sport d’ici », conclut-il.