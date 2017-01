La seconde vie des arbres de Noël à Saint-Benoît-Labre

En pleine période de rentrée, il est possible d’offrir une seconde vie à son sapin de Noël en le confiant à la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud, qui récupère les arbres des fêtes depuis plus d’une vingtaine d’années. Ces derniers sont utilisés dans la fabrication d’huile essentielle à Saint-Benoît.

Récupérant les arbres de Noël depuis plus d’une vingtaine d’années, la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud, spécialisée dans la gestion des matières résiduelles, prévoit sa prochaine grande collecte pour le 16 janvier prochain. Les points de dépôt de la douzaine de municipalités participantes sont alors desservis par un transporteur qui les apporte à Saint-Benoît-Labre, où les arbres sont utilisés pour l’extraction d’huile essentielle. En 2015, douze municipalités, sur les 17 membres de la Régie, ont participé à cette collecte ayant permis d’amasser 421 arbres de Noël, soit près de 2,8 tonnes métriques détournées du lieu d’enfouissement de Saint-Côme-Linière. Les lieux de dépôt seront publiés la semaine prochaine sur le site internet de la Régie ainsi que sur sa page Facebook.

Transformation du sapin de Noël en huile essentielle

Les sapins récupérés lors de la collecte du 16 janvier prochain finiront à l’entreprise Cèdre, Sapin Verts Inc. de Saint-Benoît-Labre. Fondée en 1991, la compagnie est spécialisée dans l’extraction de l’huile essentielle du cèdre, du sapin et d’autres conifères. La transformation s’effectue dans la distillerie présente sur place. Son propriétaire, Jean-Pierre Mathieu, regrette le développement des sapins de Noël artificiels qui ont contribué à faire chuter de moitié le nombre d’arbres reçus en janvier grâce à la Régie. « Les 400 sapins reçus représentent moins de 1% de ce que je fais dans l’année. J’en recevais pratiquement deux fois plus il y a dix ans », témoigne-t-il en soulignant l’importance de ce type de récupération inédit, qui permet aux arbres de Noël de connaître une seconde vie. Les huiles essentielles sont reconnues pour les bienfaits qu’elles peuvent apporter à l’être humain, tant sur le plan physique que psychologique, notamment dans le domaine de l’aromathérapie.