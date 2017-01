La Beauce se retrouvera dans le jeu « Old Time Hockey »

Voir la galerie de photos

Un nouveau jeu vidéo qui paraîtra normalement dans les premiers mois de 2017 sur PC, PS4 et Xbox One, intitulé « Old Time Hockey » donnera de la place à la Beauce dans son jeu.

Le jeu est une création de V7 Entertainment, qui est basé à Vancouver.

Celui-ci, qui s'inspire beaucoup du film culte « Slap Shot » laisse place à un style de jeu arcade avec beaucoup de bagarres et du sang. Les formations proviendront tous de petites villes et joueront dans de petits amphithéâtres à l'époque des années 1970 avec des boules disco, des joueurs sans casque et de la musique avec de l'orgue. V7 Entertainment a choisi cette époque, car elle représente l'essence même du hockey, soit bien avant qu'il devienne réellement une grosse machine commerciale. Plusieurs modes de jeu seront inclus dont un mode histoire et un « Beer mode » où le joueur pourra jouer à une seule main et boire sa bière de l'autre. « Le jeu sera accessible à tout le monde. Un peu comme dans NHL 94 où tout le monde pouvait jouer en famille et où certaines rivalités familiales sont nées », rigole le directeur du jeu, Karthik Venkateshan.

Parmi les équipes, nous retrouverons les Rebelles du Québec qui tiendront leur domicile en Beauce. Il faut dire qu’au départ la formation devait s’appeler les Jarrets Noirs de Beauce, mais comme une équipe de baseball porte le nom dans la région, les créateurs de « Old Time Hockey » ont décidé d’opter pour un nom complètement original. Pour M. Venkateshan, la région représente exactement la passion du hockey. Il faut dire que Slap Shot s'était inspiré à l'époque de la North-American Hockey League et des Jaros de Beauce, ce qui n'est pas étrange au choix de la région par le directeur de « Old Hockey Game ».

« La Beauce est une petite région qui a déjà possédé les Jaros de Beauce, ce qui est une inspiration en soi. Elle est près de Québec qui désire avoir absolument une équipe de hockey. De plus, la formation de Syracuse dans notre jeu aura l'uniforme aux couleurs des défunts Jaros. La région sera mise à l'avant-plan », conclut-il.

La date officielle de sortie du jeu sera connue sous peu.