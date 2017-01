Saint-Georges fêtera l'hiver pour une dixième année

Pour une dixième année, Saint-Georges fêtera l'hiver à compter du 15 janvier, et ce, jusqu'au 4 mars 2017.

Les Georgiens et les visiteurs pourront profiter d'une multitude d'activités en plein air lors de chaque fin de semaine. Des événements populaires tels que la Fête de la neige ou la Journée d'initiation au ski et à la planche à neige sans oublier la Soirée de raquettes seront de retour dans la programmation. Le patinage clair de lune charmera les patineurs alors que les skieurs et les planchistes dévaleront les pentes lors de la dégringolade nocturne, de la compétition de ski et de planche style slalom ou encore à la Compétition parc à neige. Le style slalom et le ski de fond aux flambeaux seront également dans le calendrier des événements qui sont réalisés en étroite collaboration avec les Fêtes de Saint-Georges, Desjardins, Caisse du Sud de la Chaudière.

Pour connaître toutes les activités et les heures de celles-ci, il est possible de consulter le site Web de la Ville de Saint-Georges au www.saint-georges.ca.

Sculpures sur neige

Les 11 et 12 février, les sculpteurs regroupés en équipes, soit dans les catégories famille, adulte ou entreprise, démontreront leur savoir-faire en exécutant une cinquantaine de sculptures sur neige à l'anneau de glace, derrière le Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges. Il est possible de s'inscrire en communiquant avec le Service des loisirs et de la culture au 418-228-8155 au poste 2242 à compter du 16 janvier 2016.