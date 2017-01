Pensez à renouveler la médaille de votre animal de compagnie pour 2017

La SPA Beauce-Etchemin souhaite informer les propriétaires d’animaux de compagnie qu’un avis de renouvellement pour la médaille de leur chien et/ou chat pour l’année 2017 sera envoyé, par la poste, dans les prochaines semaines.

Jusqu’au 30 mai prochain, la SPA Beauce-Etchemin fera parvenir, par la poste, un avis de renouvellement aux propriétaires de chiens et de chats de la région. L’organisme invite les personnes n’ayant toujours pas acquitté le coût de renouvellement de la licence de leur animal inscrit au registre en 2016 à effectuer la démarche dans les plus brefs délais. En cas d’acquisition d’un nouvel animal, vous pouvez contacter la SPA au 418-774-8801 afin d’obtenir une médaille. Une preuve de stérilisation de votre animal pourra vous prévaloir d’un prix préférentiel. Rappelons que, selon le règlement de la ville de Saint-Georges, il est interdit de posséder plus de deux chiens et trois chats par logement.