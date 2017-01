Dave Turmel et des pompiers de Sainte-Marie participeront au Défi Gratte-Ciel 2017

Voir la galerie de photos

Le pompier volontaire Dave Turmel participera en compagnie de quatre autres pompiers de la caserne de Sainte-Marie, dont le chef Claude Morin, au Défi Gratte-Ciel 2017 qui se tiendra à Montréal le 2 juin prochain.

Dave, qui a toujours voulu être pompier, travaille dans son métier depuis deux ans. Il a décidé d'oeuvrer dans son domaine pour protéger la population et ainsi aider son prochain. Il a voulu suivre l'exemple de son chef Claude Morin en participant au Défi Gratte-Ciel, car ce dernier a déjà fait cette expérience qui consiste à monter 48 étages habillés en pompier pour amasser de l'argent pour la cause de la dystrophie musculaire. Dave s'est donné comme objectif d'amasser 300 $ comme tous les autres membres de l'équipe des pompiers de Sainte-Marie. « Ce sera très difficile pour le corps, mais on se prépare surtout mentalement en se disant que la douleur n'existe pas. Ce sera un gros défi pour moi et tous les autres », conclut-il.

Il est possible d'effectuer des dons à Dave Turmel en cliquant ICI.