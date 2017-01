Redevenir prêt pour l’amour après une séparation

Le Centre d’aide pour les hommes en Chaudière-Appalaches, Partage au Masculin, organise sa prochaine conférence sur la manière d’effectuer son deuil d’une relation amoureuse en s’inspirant d’une méthode reconnue du psychologue Jean Monbourquette.

« C’était ma deuxième séparation. Les rencontres m’ont permis de comprendre, de faire mon deuil, de mieux me connaître. Ma démarche a complètement modifié ma vision d’une relation amoureuse », témoigne un ancien participant à cet atelier d’entraide adapté à la psychologie masculine. Inspirée par une méthode développée par Jean Monbourquette, la démarche d’entraide en 10 étapes, intitulée « Guérir quand le couple se brise », offre la possibilité d’un temps d’arrêt permettant de mieux comprendre son passé amoureux, de faire face à la situation et d’aller de l’avant pour ne pas tourner en rond dans le cercle des mêmes souffrances.

Lieu de partage et de communication

La session sera animée par Michel Roy et se tiendra le 23 janvier à 19h, au bureau de l’organisme du 925 boulevard Dionne de Saint-Georges. Les personnes vivant une séparation ou des difficultés importantes dans leur vie à deux sont invitées à s’inscrire à cette d’marche d’entraide afin de ne pas répéter les mêmes erreurs, de prendre un temps pour soi et de sortir gagnant du mauvais cycle traversé. Organisme fondé en 1992 par un groupe d’hommes interpelés par le taux de suicides et l’absence ressources pour y remédier, Partage au Masculin a pour objectif de mettre à disposition des hommes de la région un lieu de partage et de communication gratuit et convivial.

Vous pouvez vous inscrire en appelant au 418-228-7682