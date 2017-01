Jeff Loubier allie ses passions des jeux et du cinéma sur sa chaîne YouTube

Voir la galerie de photos

Un jeune Beauceron se lance dans l’aventure des chaînes YouTube en proposant des capsules dans lesquelles il présente des « let’s play » de jeux vidéo, un format lors duquel le youtubeur joue tout en commentant son expérience.

C'est sous le pseudonyme Loubinaddict que le Beaucevillois Jeff Loubier a décidé de se lancer sur YouTube il y a environ un an. « J’ai décidé de partir ma chaîne pour présenter mes projets scolaires réalisés pendant mes études en Cinéma à l’Université de Montréal. En même temps ça me permet de mettre en pratique certaines choses vues pendant mes cours et de développer mon propre style, notamment avec ma mascotte Stringz », explique-t-il.

Le phénomène des youtubeurs « professionnels » est assez récent au Québec. Selon lui, rares sont ceux qui peuvent vivre de leurs vidéos sur YouTube. « Il y en a peut-être une cinquantaine qui a au moins 50 000 abonnés, ce qui leur permet de subvenir à leurs besoins », ajoute-t-il. Toutefois, il existe une grande marge entre les « let’s players » québécois les plus populaires et les autres. « Il y a un espace vide entre ceux qui ont plus de 100 000 abonnés et les autres. Certains proposent du bon contenu, mais ne sont pas capables de se faire connaître. Les premiers milliers d’abonnés sont durs à avoir », remarque Jeff.

En ce qui concerne sa propre chaîne, celui-ci admet qu’il a mis du temps à fin de trouver son propre style, au point où il affirme lui-même ne pas se reconnaître dans ses premières publications. « Je ne voulais surtout pas me décolorer, que ce soit dans ma façon d’être ou de mon langage. Certains vont adopter un niveau de langage plus international pour aller chercher une part du public français, mais ce n’est pas mon cas », poursuit celui qui se dit toutefois très fier de sa vidéo sur Alien Isolation. « Malgré une pause de quatre mois en raison de mes cours à l’université, j’ai réussi à être moi-même », renchérit le Beaucevillois.

Ce dernier a profité du temps des fêtes pour se constituer une banque de vidéos qu’il pourra publier au fil de sa session scolaire. « J’espère en avoir suffisamment pour en mettre deux en ligne par semaine au cours des prochains mois et peut-être un troisième de temps à autre », conclut-il.