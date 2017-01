Le Société Alzheimer Chaudière-Appalaches lance le mouvement #TousContreAlzheimer

La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (SACA) a décidé de lancer le mouvement #TousContreAlzheimer afin de sensibiliser la population à cette maladie qui touche beaucoup trop de gens.

On estime que 17 personnes par jour au Québec apprennent qu'elles sont atteintes d'une maladie cognitive, soit 6250 par année. Au pays, ils sont 25 000 par année à l'apprendre. Outre les personnes touchées, les amis et les familles sans oublier toute la société en subissent les répercussions sociales et personnelles. Pour le système de soins de santé et l'économie, les maladies cognitives entraînent une demande accrue de services et l'escalade des coûts.

C'est pourquoi la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (SACA) demande à la population de s'unir #TousContreAlzheimer et de soutenir la recherche afin d'éliminer ces maladies et leurs répercussions. Tout au long de cette campagne de sensibilisation, la SACA espère également dissiper le défaitisme à propos de ces maladies trop souvent passées sous silence. C’est aussi l’occasion de mettre de l’avant les services offerts par les 20 Sociétés Alzheimer à travers le Québec.

« Les maladies cognitives peuvent nous affecter tous, sans discrimination. Elles sont parmi les maladies qui progressent le plus rapidement au monde, et il n'existe présentement aucun remède ou traitement efficace. Pour les vaincre, nous devons tous mettre l'épaule à la roue », précise la comédienne Christiane Paillé, porte-parole de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer (FQSA).

Mme Paillé, qui a incarné une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer au théâtre, appuie le mouvement #TousContreAlzheimer. « Cette cause me tient beaucoup à coeur et je suis fière de soutenir la campagne. Nous devons passer par-dessus nos peurs et parler ouvertement de ces maladies. La recherche est primordiale si nous voulons guérir les personnes atteintes. On estime qu’il y en a 141 000 actuellement au Québec. Nous devons également trouver les meilleurs moyens de soutenir les aidants », ajoute Christiane Paillé. « Les Sociétés Alzheimer au Québec sont là pour offrir une gamme de programmes et services pour les aidants et les personnes atteintes. C’est une aide concrète qui peut réellement faire une différence pour tous ceux qui vivent de près ou de loin avec la maladie », précise la porte-parole de la FQSA.

Pour plus d’information sur les services de l'organisme ou tout simplement pour faire un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, les gens sont invités à consulter leur site internet à l’adresse suivante : www.alzheimerchap.qc.ca. La SACA invite également la population à utiliser le mot-clic #TousContreAlzheimer pour faire valoir que « ces maladies nous concernent tous, pas seulement les personnes atteintes ».