« Effort, fierté, réussite » : le CFER de Sainte-Marie dévoile ses nouveaux chandails

Les étudiants du Centre de formation en entreprise et récupération de Sainte-Marie ont reçu leur nouveau chandail le 10 janvier dernier, date de dévoilement du nouveau choix de design pour l'année scolaire en cours. Les mots « effort, fierté, réussite » y apparaissent comme une sorte de devise et de marche à suivre pour connaître le succès dans la vie. En plus d'accorder une excellente formation préparatoire au marché du travail, les enseignants du CFER insistent beaucoup sur la récompense obtenue sur le plan personnel après avoir travaillé fort.