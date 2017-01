L'Homme panache effectuera une représentation de son film au profit du hockey mineur de Saint-Éphrem le 20 janvier prochain à 19 h au Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem.

Réal Langlois, mieux connu sous le surnom de l'Homme panache, présentera un long métrage de scènes de chasse. Tout au long de la soirée, des bloopers seront présentés sur écran géant et il y aura des tirages de prix de présence.

Les billets adultes pour l'activité sont en actuellement en vente au coût de 25 $ en prévente et ils seront disponibles au coût de 30 $ le soir de l'événement. Le prix pour les jeunes de 13 ans et moins est de 15 $. Les adultes qui se procureront un billet auront la chance de gagner un fusil de calibre 12, une gracieuseté de la boutique BB. Également, l'entrée est gratuite pour les femmes accompagnées d'un homme.

Les laissez-passer sont disponibles au dépanneur l'Essentiel et la Quincaillerie Rona de Saint-Éphrem sans oublier le dépanneur Ultramar de Saint-Benoît, au dépanneur Shell Lagueux et le Bon Marché Bernard de Saint-Georges ainsi qu'au Ranch du chasseur de Saint-Prosper. Le dépanneur Pétro de Saint-Gédéon et la Boutique de chasse BB de La Guadeloupe sont également des établissements qui possèdent des billets pour la vente.