Les clubs sociaux féminins seront à l'honneur du premier Café historique de 2017

Le Service ces loisirs et de la culture présentera le 20 janvier prochain à compter de 9 h 30 à la Chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach le premier Café historique de 2017 où les clubs sociaux féminins seront à l'honneur.

Ceux-ci existent depuis plusieurs décennies à Saint-Georges et on en connaît bien les noms. Cependant, on sait généralement moins bien à quoi ils se consacrent et qui les compose. Le prochain Café historique permettra aux gens de se familiariser avec ces organismes qui sont très actifs et qui rendent de nombreux services aux gens de la communauté.

L'animateur Pier Dutil accueillera quatre représentantes de clubs sociaux, soit Florence Castonguay, régente des Filles d'Isabelle du Cercle Élisabeth Lesieur, Diane Poulin, présidente du Cercle des Fermières de Saint-Georges, Louise-André Doyon, présidente du Club Inner Wheel et Marguerite Tanguay, présidente de l'AFÉAS.

L'événement est gratuit et le café ainsi que les brioches sont offerts dans le cadre de l'activité.