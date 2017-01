L'AFMRC présente une conférence de Jimmy Sévigny sur l'alimentation

Jimmy Sévigny animera une conférence sur l’alimentation le mercredi 8 février au Georgesville intitulée « May West qu’on s’en va? ».

Présenté par l’Association des familles monoparentales et recomposées de la Chaudière (AFMRC), l’événement aura lieu à compter de 19 h. M. Sévigny abordera plus particulièrement la question de ce qu’il faut manger pour améliorer la santé, et ainsi améliorer la performance au travail, malgré le stress et le manque de temps.

Celui qui compte plus de 500 conférences à son actif apportera une nouvelle vision de l’alimentation selon l’AFMRC. « Vous serez surpris d’apprendre comment de grands résultats sont possibles en effectuant quelques petits changements simples à votre mode de vie », affirme-t-elle. M. Sévigny se servira également d’anecdotes personnelles pour tracer le portrait de la société. Il donnera aussi des conseils pour adopter un mode de vie sain.

Jimmy Sévigny détient un baccalauréat en Sciences de l’activité physique, il est un triathlète, un animateur et chroniqueur télé.

Pour plus d’informations, contactez l’AFMRC via Facebook ou par téléphone.