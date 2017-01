« Vos dons permettront d’aider de manière directe des personnes de la région atteintes de cancer. »

À l’occasion du lancement officiel de la prévente des billets pour son 20e brunch bénéfice, la présidente d’honneur de l’édition 2017 de cette activité de financement organisée par le Groupe Espérance et Cancer, la psychologue Sylvie Rousseau, a partagé « son histoire de cœur » à l’assistance.

Le Groupe Espérance et Cancer de Saint-Georges a annoncé aujourd’hui le lancement officiel de la prévente de billets pour son traditionnel brunch bénéfice, dont la 20e édition se tiendra le dimanche 19 février prochain, à l’École des Deux-Rives, de 8h30 à 12h30. C’est la psychologue et conférencière Sylvie Rousseau qui assurera la présidence d’honneur de l’événement, principale source de financement pour l’organisme provenant directement de la population beauceronne. L’animation musicale de l’avant-midi sera prise en charge par l’artiste André Chrétien. Des activités surprises seront prévues sur place.

« Je connais l’importance des facteurs de protection lorsque l’adversité frappe à notre porte »

Invitée à venir livrer son témoignage à l’assemblée présente à la conférence de presse, Sylvie Rousseau, présidente d’honneur du prochain brunch bénéfice du Groupe Espérance et Cancer, a partagé avec beaucoup de dignité sa propre « histoire de cœur ». S’intéressant au phénomène de résilience, cette capacité à surmonter les chocs traumatiques, la psychologue a livré le récit de la maladie de sa sœur aînée, qui l’a poussée à rencontrer l’organisme pour la première fois en 2004, où elle a pu trouver le réconfort dont elle avait besoin pour surmonter l’épreuve. « Le brunch bénéfice de l’organisme est, certes, une activité importante de financement, mais c’est aussi un rayonnement. Ne restez pas dans la solitude quand vous vivez de telles difficultés », a-t-elle conclu.

« La recherche c’est pour demain et après-demain. Nous ce qu’on donne c’est de l’aujourd’hui »

C’est par cette phrase que Steeve Labbé, président du conseil d’administration de l’organisme, a résumé l’implication locale fondamentale du Groupe Espérance et Cancer de Saint-Georges, dont la mission première est de répondre aux besoins des personnes atteintes de cancer ainsi qu’à leur famille et leurs proches pour apaiser la souffrance morale qui en découle. « Notre mandat c’est le service à la personne, a-t-il expliqué. Vos dons permettront d’aider de manière directe des personnes de la région atteintes de cancer. » Couvrant le territoire de Beauce-Sartigan, de Robert-Cliche et des Etchemins, le groupe contribue à l’amélioration de la qualité de vie physique, psychologique et spirituelle par des services d’écoute, de soutien, d’entraide et de formation adaptés.

De nombreuses activités pour célébrer les 25 ans de l’organisme

L’organisme géorgien célébrait son 25e anniversaire le 29 octobre dernier. Son programme d’activités 2016-2017 comprend divers ateliers, groupes d’entraide et conférences qui permettent d’effectuer un suivi personnalisé auprès des personnes venant chercher l’accompagnement nécessaire auprès de l’organisme. Le brunch bénéfice du 19 février représente 15 à 20% des dons récoltés dans l’année, le reste étant essentiellement issu du Programme en soutien aux organismes communautaires du Centre intégré de santé et de services sociaux de la région. Près de 80 bénévoles y seront présents. La directrice générale de l’organisme Lyse Perron espère pouvoir vendre jusqu’à 1400 billets et amasser près de 20 000$ grâce à l’activité. Rappelons qu’il reste encore environ 70 copies du calendrier 2017 confectionné avec la photographe France Quirion. Ce dernier s’est déjà vendu à plus de 1300 exemplaires.

Les billets sont en vente au coût de 15$ pour les adultes et 10$ pour les enfants de 8 à 12 ans. L’entrée est gratuite pour les enfants de 7 ans et moins. Ils sont en vente au dépanneur L. Lagueux et à la fromagerie La Pépite d’Or ainsi qu’aux bureaux de l’organisme.

Plus d’informations au 418-227-1607 ou sur le site internet du groupe.