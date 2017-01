La Fondation Veilleux et filles viendra en aide à Katia Labranche et sa famille

La Fondation Veilleux et Filles a annoncé qu'elle viendrait en aide à Katia Labranche, âgée de dix ans, et sa famille en 2017.

Le processus de sélection n’a pas été facile, comme le mentionnait Mme Veilleux : « Il est difficile de choisir la famille qui vit le plus gros malheur. Chaque famille qui a soumis sa candidature nous a touchés et mérite grandement d’être aidée », explique Anne-Marie Veilleux, créatrice de la Fondation. Des critères médicaux et financiers sont ainsi validés pour le choix de la famille dans le besoin.

Katia, qui a notamment reçu l'aide dans le passé de Marto Napoli, a un lourd dossier médical. Elle a ce que sa mère appelle le syndrome Katou, soit un retard de développement avec déficience intellectuelle. La jeune fille a un âge mental de 12 mois et un moteur de 18 mois. Celle-ci est dépendante dans tous les aspects de sa vie quotidienne. En grandissant, les déplacements deviennent plus difficiles. La maman de Katia, Chantal, se consacre à 100 % aux soins de Katia et de sa famille. Depuis plusieurs années, les conséquences budgétaires sont énormes, sans compter les investissements pour adapter la maison.

L'Objectif de la Fondation est d'amasser assez d'argent pour permettre à la famille Labranche d'acheter une voiture adaptée pour l'enfant qui permettra à la famille de diminuer le stress financier. Quoique limitée dans ses activités, Katia adore se balader en voiture. En plus de faciliter grandement ses déplacements, la route l'apaise et la fait sourire.

Un total de trois activités sont déjà annoncées pour aider la famille, soit le tournoi de baseball, le méga-yoga et une soirée-bénéfice.

Il est possible de suivre les activités de la Fondation Veilleux et filles sur leur site Web au www.veilleuxetfille.com ainsi que sur Facebook.