Victoria Bernard et l'EJM remettent un montant de 1060 $ à la SPA Beauce-Etchemin

Une élève de cinquième secondaire de l'École Jésus-Marie de Beauceville, Victoria Bernard, a fait un très beau cadeau de Noël à la SPA Beauce-Etchemin.

Celle-ci a rencontré la direction de l'école afin d'organiser une levée de fonds pour venir en aide à un organisme sans but lucratif qui lui tient tant à coeur, soit la SPA Beauce-Etchemin. Le directeur Luc Provençal, a immédiatement donné son appui à cette élève pour cette belle initiative.

Pendant deux midis, les élèves et les membres du personnel étaient invités à acheter des gâteries à 1 $ et/ou à remettre un don personnel. Son frère, William, a également contribué au succès de cette levée de fond en donnant un coup de main à Victoria.

Brigit Hamel, présidente de la SPA Beauce-Etchemins a reçu avec plaisir et émotions le montant de 1060 $. Cette dernière a été touchée par le geste de Victoria et de l'École Jésus-Marie de Beauceville. Mme Hamel a souligné que ce montant permettra à l'organisme de réaliser plusieurs stérilisations pour les chats et les chiens de la SPA Beauce-Etchemin.